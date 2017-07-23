عرفات يتابع أعمال تطوير كوبرى مرغم القديم

محمود محسنتابع اليوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل إنهاء أعمال تطوير وإنشاء كوبرى مرغم على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.ولفت عرفات إلى أن الأعمال بالمشروع تشمل إنشاء كوبرى جديد وأربع حارات ذهابا من القاهرة إلى الإسكندرية وتطوير ورفع كفاءة الكوبرى القديم ليواكب الحمولات الحالية ليكون 4 حارات

محمود محسن

تابع اليوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل إنهاء أعمال تطوير وإنشاء كوبرى مرغم على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

ولفت عرفات إلى أن الأعمال بالمشروع تشمل إنشاء كوبرى جديد وأربع حارات ذهابا من القاهرة إلى الإسكندرية وتطوير ورفع كفاءة الكوبرى القديم ليواكب الحمولات الحالية ليكون 4 حارات عودة من الاسكندرية للقاهرة، واطمأن الوزير على جودة التنفيذ وإجراءات السلامة والأمان طبقا لتصميمات الكوبرى.

وصرح عرفات بأن مضاعفة حارات الكوبرى ليكون 4 حارات ذهابا وعودة سيساهم على حل الاختناقات المرورية في المنطقة من بوابات تحصيل الإسكندرية وحتى كارفور بمدخل الاسكندرية.

وأشار إلى أن الكوبرى القديم يبلغ طوله 800 متر وعرضه 20 بواقع أربعة حارات في اتجاه الاسكندرية القاهرة.

ووجه بالانتهاء من كل أعمال الكوبرى القديم خلال أسبوع بعدها يتم فتحه لمرور السيارات.