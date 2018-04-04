عرفات يتابع أعمال إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

مدحت إسماعيل أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الأربعاء، جولة لمتابعة أعمال تنفيذ إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، وتبلغ تكلفته 285 مليون جنيه.رافق الوزير، اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية، ورؤساء هيئة الطرق والكباري، والشركة القابضة للطرق والكباري، وشركة الني

مدحت إسماعيل

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الأربعاء، جولة لمتابعة أعمال تنفيذ إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، وتبلغ تكلفته 285 مليون جنيه.

رافق الوزير، اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية، ورؤساء هيئة الطرق والكباري، والشركة القابضة للطرق والكباري، وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

ووجه عرفات بتكثيف الأعمال وضغط المدة الزمنية المقررة للمشروع، والتي تبلغ 18 شهرًا من تسليم الموقع، ليتم الانتهاء منه في نهاية هذا العام.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية، كما يهدف إلى المساعدة في تشغيل المنطقة السياحية المُزمع إنشاؤها مستقبلًا، والتي تتطلب توفير أماكن انتظار كافية لخدمة محطة الركاب والمركز التجاري ومنطقة المارينا.

ولفت إلى أن المشروع يقام على مساحة 15 ألف متر مربع تعد إضافة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق ثلاثة منها للتخزين الجمركي تستوعب 2700 سيارة، والرابع للاستخدام اليومي للعملاء، مضيفًا أنه من المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية السنوية للجراج إلى 162 ألف سيارة.

جدير بالذكر أنه تم إسناد المشروع إلى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزراة النقل، بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 82 لسنة 2017 على ذلك.