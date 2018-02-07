عرفات يبحث مع شركة أمريكية التعاون في قطاع السكك الحديدية

محمود محسناستقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم الأربعاء، وفد شركة rail runner الامريكية لبحث التعاون في مجال نقل البضائع بالسكك.وحضر اللقاء مساعد وزير النقل ونائب رئيس هيئة السكك الحديدية لنقل البضائع ومعاون الوزير لشئون السكك الحديدية، وفق بيان للوزارة. في بداية الاجتما

محمود محسن

استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم الأربعاء، وفد شركة rail runner الامريكية لبحث التعاون في مجال نقل البضائع بالسكك.

وحضر اللقاء مساعد وزير النقل ونائب رئيس هيئة السكك الحديدية لنقل البضائع ومعاون الوزير لشئون السكك الحديدية، وفق بيان للوزارة.

في بداية الاجتماع أكد وزير النقل على الإهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل حاليا لتعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق والكباري وتقليل استهلاك الوقود وتحقيق فوائد بيئية واقتصادية ذات مردود إيجابي.

كما استعرض عرفات جهود الوزارة في الوصول بنقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى 25 مليون طن سنويا بحلول عام 2022.

وقدمت الشركة خلال الاجتماع عرضا يوضح إستخدام تكنولوجيا متطورة تعتمد علي تقديم نموذج متعدد يجمع ما بين مزايا النقل بالسكك الحديدية و مزايا النقل البري كرحلة مكملة للسكك الحديدية في نقل البضائع وهو نموذج Railrunnerالمتعدد الانظمة في نقل البضائع.

واستعرض وفد الشركة أهمية وفوائد هذه التكنولوجيا والتي من أهمها (أنها تمثل إطار عمل متكامل في نقل البضائع لتحقيق الربط بين شبكة السكك الحديدية بالمناطق الصناعية الجديدة والتعدينية والتجارية والمرافق ذات الصلة مثل الموانئ البحرية الجافة والمراكز اللوجيستية الهامة والمحطات التبادلية لنقل البضائع ( النقل متعدد الوسائط ) من أجل زيادة نصيب السكك الحديدية في نقل البضائع علي المستوي القومي مما يساهم في تخفيض تكلفة النقل وزمن الرحلة وفتح آفاق جديدة لتسويق خدمة البضائع بالسكك الحديدية وتخفيف الضغط علي الطرق البرية وتقليل تكلفة صيانتها.

وأعرب وفد الشركة عن استعداده التام للتعاون مع هيئة السكك الحديدية لنقل هذه التكنولوجيا واستخدامها في عملية نقل البضائع مشيرا الى ان هذه التكنولوجيا تمثل حل غير تقليدي لزيادة نسبة المنقول وإحداث نقلة نوعية في نظام نقل البضائع بالهيئة.

واتفق الجانبان على إطار زمني لبدء تفعيل هذه المنظومة خلال العام الجاري.

