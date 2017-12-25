عرفات يبحث مع سفير بنما سبل التعاون بقطاع النقل البحري

المال - خاصاستقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، سفير بنما فى القاهرة توماس جوارديا، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري وحضر اللقاء مستشاري الوزير للنقل البحري والتعاون الدولي. تم خلال الاجتماع مناقشة المقترح الذي تقدم به الجانب البنمي والخاص بمشروع اتفاقية تعاون مشتركه في



المال – خاص

استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، سفير بنما فى القاهرة توماس جوارديا، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري وحضر اللقاء مستشاري الوزير للنقل البحري والتعاون الدولي.

تم خلال الاجتماع مناقشة المقترح الذي تقدم به الجانب البنمي والخاص بمشروع اتفاقية تعاون مشتركه في المجال البحري تتضمن الأعتراف المتبادل للتدريب والشهادات طبقا للمادة 1/10 من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشهادات. وكذلك إمكانية التعاون في مجال تبادل الخبرة في مجال تسجيل السفن وتطوير وإدارة الموانئ والتدريب والتعاون في مجال إنشاء وتطوير المراكز اللوجيستية.

واستعرض السفير البنمي إجراءات تراخيص ورفع العلم البنمي على السفن حيث يوجد حوالي 6 آلاف سفينة ترفع العلم البنمي تساهم في زيادة حركة التجارة العالمية حيث أكد وزير النقل ضرورة الاستفادة من الخبرة البنمية في هذا المجال لتسهيل إجراءات تسجيل السفن لرفع العلم المصري، منوها بأن هناك خطة واضحة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية، داعيا سفير بنما لزيارة ميناء الإسكندرية لمتابعة أعمال التطوير والتحديث بالميناء.

واتفق الجانبان على إقامة ورشة عمل خاصة بمجال النقل البحري يتم فيها عرض خطط تطوير منظومة النقل البحري في مصر وسبل الاستفادة من الخبرة البنمية في هذا المجال.