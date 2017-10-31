عرفات يبحث مع سفير إيطاليا التعاون في مجالات النقل

محمود محسناستقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتينى، وذلك لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة. وحضر اللقاء مستشارو الوزير للتعاون الدولي والاستثمار ومعاون الوزير للسكة الحديد والمترو.في بداية اللقاء أكد عرفات أن قطاع النقل في مصر

محمود محسن

استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتينى، وذلك لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.



وحضر اللقاء مستشارو الوزير للتعاون الدولي والاستثمار ومعاون الوزير للسكة الحديد والمترو.

في بداية اللقاء أكد عرفات أن قطاع النقل في مصر يشهد تطوراً كبيراً في كل قطاعاته وأن هناك فرصاً استثمارية واعدة في كل مجالات النقل (المناطق اللوجيستية – الطرق – الأنفاق – خطوط السكك الحديدية الجديدة التي سيتم إنشاؤها).

وأضاف أن السكك الحديدية تحظى باهتمام نظراً لأهمية المرفق الذي يخدم ملايين الركاب يومياً، لافتاً الي أنه يتم حالياً تطوير جميع عناصر منظومة السكك الحديدية وتحديثها لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

وتطرقت المباحثات إلى العرض الإيطالي المقدم لهيئة السكك الحديدية والخاص بتوريد عربات جديدة، حيث أوضح عرفات أن الأسطول الحالي للمرفق يتسم بالتقادم باستثناء الـ 212 عربة التى تمت إضافتها خلال الـ 4 سنوات السابقة، مشيرا الى أن هناك عروضا خاصة بتوريد عربات جديدة للسكك الحديدية مقدمة من عدة دول وسيدرس كل عرض بدقة بالغة وسيتم الاختيار وفق إجراءات تتسم بالشفافية وسيكون معيار الاختيار هو أفضل العروض بالنسبة لمصر (التى تسمح بتنفيذ المشروع في اقل زمن ممكن – معدلات التوريد – الجودة – التكلفة – التمويل الميسر- نسبة التصنيع المحلي).

واتفق الطرفان على عقد ورشة عمل بين الجانبين المصري والإيطالي لعرض كل المشروعات الاستثمارية في مجال النقل في مصر التي يمكن للشركات الإيطالية الاستثمار فيها.