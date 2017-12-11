عرفات يبحث مع السفير الهولندي التعاون في قطاعات النقل

المال -خاص استقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، السفير الهولندي بالقاهرة، لاورنس ويستهوف، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء مساعد وزير النقل، ومستشاري الوزير للاستثمار والتعاون الدولي. في بداية الاجتماع، قدم السفير الهولندي التهنئة لوزير النقل علي



المال -خاص

استقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، السفير الهولندي بالقاهرة، لاورنس ويستهوف، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء مساعد وزير النقل، ومستشاري الوزير للاستثمار والتعاون الدولي.

في بداية الاجتماع، قدم السفير الهولندي التهنئة لوزير النقل علي الجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل في مصر، لافتاً إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو دعم الاقتصاد المصري، من خلال تفعيل بعض الشراكات في قطاع النقل مثل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الاستثمارية بميناء الإسكندرية، ودعم جهود الوزارة في تحويل الموانئ البحرية إلي خضراء.



من جانبه، رحب عرفات برغبة الجانب الهولندي في الاستثمار بالمشاريع الخاصة في وزارة النقل، خاصة فيما يخص القطاع النهري، وكذلك إمكانية التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخبرة الهولندية في تطوير هويس المالح بميناء الإسكندرية، الذي تستهدف الوزارة رفع سعته لكي يستوعب عددا أكبر من الوحدات النهرية بسعة كل منها 2500 متر مكعب من بضائع الصب الجاف في الدفعة الواحدة، وكذلك زيادة عدد الدفعات خلال اليوم الواحد إلى الضعف.

كما استعرض وزير النقل الفرص الإستثمارية التي يمكن أن يشارك فيها الجانب الهولندي، خاصة بعد إدخال تعديل في قانون السكك الحديدية بحيث يسمح للقطاع الخاص والمستثمرين للدخول في مجال تطوير الورش واعمال الصيانة كما عرض الوزير إمكانية الاستثمار في خطوط السكك الحديدية الجديدة التي من المقرر إنشاؤها، لافتاً إلى أن أحد أهم أهداف إنشاء هذه الخطوط التوسع في تعظيم نقل البضائع بالسكك الحديدية لتخفيف الضغط على شبكة الطرق والحصول على عوائد مالية لهيئة السكك الحديدية.