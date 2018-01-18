عرفات يبحث مع البنك الأوروبي سبل التعاون في مجالات النقل

محمود محسناستقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة جانيت هكمان المدير التنفيذى للبنك، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات النقل، وتفعيل التعاون لدعم مشروعات البنية التحتية لوسائل النقل التابعة للوزارة.ويضاف إلى ما سبق بحث ال

محمود محسن



استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة جانيت هكمان المدير التنفيذى للبنك، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات النقل، وتفعيل التعاون لدعم مشروعات البنية التحتية لوسائل النقل التابعة للوزارة.

ويضاف إلى ما سبق بحث الدعم المؤسسى للارتقاء بالقدرات الادارية وتطوير نظم الادارة والتشغيل والتعاون فى عدد من المشروعات الاستثمارية، مثل صيانة الخطين الاول والثانى للمترو (خاصة أن البنك قد سبق ووقع اتفاقية مع الهيئة القومية للانفاق لتمويل 6 قطارات جديدة للخط الثاني للمترو بإجمالي 100 مليون يورو، وجار اختيار الاستشاري، وكذلك التعاون في كهربة خط أبو قير، وتطوير وتحديث مترو مصر الجديدة، وتطوير الملاحة النهرية من خلال مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يبلغ إجمالى الاستثمارات المقترحة لهذه المشروعات 255 مليون يورو.

كما تم التباحث حول تقديم البنك المساعدة لجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى للتنسيق الفني مع الأطراف المعنية بالنقل الحضرى بالقاهرة الكبرى، لتطوير نظم مراقبة الجودة من خلال إعداد خطة تنفيذية بأولويات تحسين خدمات النقل، كما قدم البنك مقترح توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والبنك لتنفيذ الدراسات الخاصة لهذا المشروع.