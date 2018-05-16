عرفات يبحث مع إندونيسيا التعاون فى السكك الحديدية ومترو الأنفاق

المال -خاصاستقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، حلمى فوزى سفير إندونسيا بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالى السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وحضر اللقاء مستشار الوزير للتعاون الدولى ومعاون الوزير للسكك الحديدية والمترو.فى بداية اللقاء أعرب السفير الأندونيسى بالقاهرة عن رغب

المال -خاص

استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، حلمى فوزى سفير إندونسيا بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالى السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وحضر اللقاء مستشار الوزير للتعاون الدولى ومعاون الوزير للسكك الحديدية والمترو.

فى بداية اللقاء أعرب السفير الأندونيسى بالقاهرة عن رغبة بلاده فى التعاون فى مجال السكك الحديدية مع مصر فأشار الدكتور هشام عرفات إلى ترحيبه الشديد بالتعاون فى هذا المجال المهم خاصة بعد الموافقة على دخول القطاع الخاص فى مجال صيانة السكك الحديدية، ثم تطرقت المباحثات

الى إمكانية التعاون فى مجال الوحدات المتحركة للخطين الاول والثانى لمترو الأنفاق، حيث لفت عرفات الى أن هناك خطة شاملة لتطويرهما، لافتاً إلى أن أعمال التطوير للخط الأول تضمن أعمال بنية أساسية ووحدات متحركة جديدة علاوة على أعمال تطوير عدد ٢٣ قطارا وتوريد ٣٢ قطارا جديدا وماكينات إصدار تذاكر آلية، بينما تتضمن أعمال تطوير الخط الثانى أعمال تطوير وتحديث للوحدات المتحركة بالإضافة إلى ماكينات إصدار التذاكر الآلية.

وإتفق الجانبان على أن يقوم وفد من الشركات الأندونيسية بالاجتماع مع كل من مسئولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق لتحديد المشروعات التى يمكن البدء فى التعاون المشترك فى مجال النقل من خلالها.