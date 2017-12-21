عرفات يبحث خطة تطوير الطريق الدائري مع هيئة الطرق

المال -خاص

عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماعا موسعاً مع اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى واللواء عصمت الاشقر مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور وقيادات هيئة الطرق والادارة العامة للمرور ومحافظة القاهرة وذلك بشأن متابعة خطة تطوير الدائري ووضع ضوابط لإحكام السيطرة علي الطريق وسبل تحقيق الإنسياب المرورى.

فى بداية الاجتماع أكد الوزير اهمية الطريق الدائرى الذى يعتبر أحد المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى من هذا الاجتماع هو التنسيق بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى والادارة العامة للمرور، بهدف تحقيق نقلة نوعية فى الطريق الدائرى سواء في تطوير البنية التحتية له وتحقيق الانسياب المروري مع الالتزام بتوفير عنصرى السلامة والامان عليه، لافتا إلى ما اظهره تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من حدوث انخفاض فى نسبة حوادث الطرق بنحو 26.8%، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى الى تدعيم عناصر تأمين سلامة المرور على الشبكة للاستمرار في خفض معدلات الحوادث.

ثم استعرض الوزير موقف أعمال التطوير والصيانة والنظافة والانارة بالطريق والاماكن التى تعانى من الاختناقات المرورية عليه واسبابها من واقع الدراسات التى قامت بتحليل هذه الاختناقات وسبل حلها، بالإضافة إلى خطة التنسيق مع المحليات لازالة كل التعديات اسفل المحاور الحيوية بالدائرى مع ضرورة استمرار جهود الادارة العامة للمرور فى الحملات المكثفة على السائقين وعلى المواقف العشوائية وتكثيف الدوريات الراكبة على الطريق لمنع المواقف العشوائية وكذلك استمرار جهود هيئة الطرق والكباري في حملات الإزالة على التعديات على هذا الشريان الحيوي المهم وحملات النظافة مع ضرورة التزام السائقين فى حالة الانتظار بالاماكن المخصصة لذلك على الطريق واستكمال انارة الطريق والعواكس.

كما أكد الدكتور هشام عرفات على الإسراع بحل كل المشكلات الخاصة ببعض المنازل والمطالع الحيوية على الطريق مثل نزلة البحر الأعظم بالمنيب ونزلة الاوتوستراد بالمعادى وكذلك الطريق الداعم حيث عرضت هيئة الطرق خطة التطوير والتنسيق القائم مع الادارة العامة للمرور للتنفيذ.



وأشار الوزير الى مشكلة الازدحام المروري بموقف السلام وما يسببه من تكدس على الطريق الدائرى، وأوضح مسئولو المحافظة أنه تم انشاء موقف السلام الجديد بتكلفه 95 مليون جنيه ومع بدء التشغيل التدريجي سيتم حل هذه المشكلة تماماً.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أن يستمر عقد الاجتماعات التنسيقية بين الهيئة العامة للطرق والكباري والادارة العامة للمرور بصفة شهرية وأن يكون هناك اجتماع للمتابعة مع وزير النقل كل شهرين.