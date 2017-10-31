عرفات يبحث تطوير منظومة النقل النهري مع وفد هولندي

محمود محسناستقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وفداً متخصصا من معهد دلتارس لبحوث الهيدروليكا الهولندي والتابع لجامعة دلفت، وذلك لمناقشة تطوير هويس المالح بميناء الإسكندرية وحضر اللقاء قيادات النقل البحري بوزارة النقل.وصرح وزير النقل بأنه رغم انتهاء صيانة الهويس حسب الخطة السابقة لكن الوزارة تس



محمود محسن

استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وفداً متخصصا من معهد دلتارس لبحوث الهيدروليكا الهولندي والتابع لجامعة دلفت، وذلك لمناقشة تطوير هويس المالح بميناء الإسكندرية وحضر اللقاء قيادات النقل البحري بوزارة النقل.

وصرح وزير النقل بأنه رغم انتهاء صيانة الهويس حسب الخطة السابقة لكن الوزارة تستهدف رفع سعة الهويس، لكي يستوعب 16 ماعون ( بارج) بسعة كل منها 2500 متر مكعب من بضائع الصب الجاف في الدفعة الواحدة، وكذلك زيادة عدد الدفعات خلال اليوم الواحد إلى الضعف.

وأشار عرفات الى أن ذلك من شأنه أن يرفع معدل التداول إلى أن يتم من خلال النهر مرور ما كميته تساوي نصف حمولة احدي السفن كبيرة الحجم في اليوم الواحد، أى يتم مرور حمولة كاملة خلال يومين.

وقال إن ذلك قد يوازي اضافة عدد لا يقل عن خمسة ارصفة جديدة الي امكانيات ميناء الاسكندرية ويعطي سرعة وصول السلع الاستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيضا في سعرها النهائي.

وأوضح أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل بما يساهم فى توفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الاثر البيئى الجيد الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات.