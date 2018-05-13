عرفات يبحث التعاون مع البنك الدولى فى مجالات النقل المختلفة‎

محمود محسن اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع وفد البنك الدولى لمتابعة عدد من المشروعات التى يقوم بتمويلها البنك فى مجالات النقل المختلفة بمصر، وحضر اللقاء المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية والدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل…

محمود محسن

اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع وفد البنك الدولى لمتابعة عدد من المشروعات التى يقوم بتمويلها البنك فى مجالات النقل المختلفة بمصر، وحضر اللقاء المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية والدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل وقيادات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.

استعرض الوزير موقف المشروعات التى يقوم البنك بتمويلها مثل مشروع تمويل تجديد 300 كم سكة حديد والذى يموله البنك الدولى باجمالى 270 مليون دولار، بالاضافة الى تمويل بعض مشروعات تطوير وتحديث نظم الاشارات بتمويل مقداره 330 مليون دولار، وذلك على خطوط القاهرة / الاسكندرية –بنى سويف اسيوط– سوهاج – نجع حمادى.

كما تم التباحث حول إمكانية تمويل البنك لتنفيذ خط وصلة المناشى / 6 اكتوبر والذى قامت هيئة السكك الحديدية بطرح الاعمال الاستشارية الخاصة بها، وكذلك التعاون فى تقديم الدعم الفنى لانشاء جهاز تنظيم نقل الركاب والبضائع والتعاون فى مجال النقل النهرى والمسارات الملاحية النهرية بما ينعكس على زيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل.