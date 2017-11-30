عرفات ومميش يلتقيان رئيس البنك الأوربي للتنمية بلندن

محمود محسن التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، اليوم الخميس مع سوما شاكربارتي رئيس البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية لمناقشة التعاون المشترك بين الجانبين، وفق بيان. وناقش الجانبان سبل التعاون ب

محمود محسن

التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، اليوم الخميس مع سوما شاكربارتي رئيس البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية لمناقشة التعاون المشترك بين الجانبين، وفق بيان.

وناقش الجانبان سبل التعاون بين وزارة النقل والبنك الأوربي في تمويل عدد من المشروعات سواء الخاصة بالقرارات أو بتمويل بعض الدراسات مثل الدراسة الخاصة الميناء الجاف 6 أكتوبر والذي نظم البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية أمس ملتقى خاصا للترويج له.

كما تم مناقشة الدراسة التي يقوم بها البنك والخاصة بشركة نقل البضائع.

وطالب الوزير البنك بإعداد دراسة تفصيلية عن خط سكة حديد 6 أكتوبر/ القاهرة.