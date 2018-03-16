عرفات وفودة يفتتحان طريق طابا – نويبع بتكلفة 100مليون جنيه

محمود محسنافتتح الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، طريق طابا / نويبع بطول ٦٠ كم وتكلفة ١٠٠ مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق، وحضر مراسم الافتتاح اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى. وصرح الدكتور هشام عرفات

محمود محسن



افتتح الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، طريق طابا / نويبع بطول ٦٠ كم وتكلفة ١٠٠ مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق، وحضر مراسم الافتتاح اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وصرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل بأن هذا الطريق سيساهم فى تنشيط الحركة التجارية والسياحية وزيادة حركة الشاحنات من والى ميناء نويبع البحرى، كما أنه حلقة وصل بين محافظة جنوب سيناء وميناء طابا البري.

وأشار إلى أن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى تقوم برفع الكفاءة الشاملة للطرق بجنوب سيناء بإجمالي أطوال 260 كم بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه، بالإضافة الى القيام بأعمال تأمين السلامة المروية ( تركيب اللوحات الارشاردية والعواكس وكذلك أعمال التخطيط )



كما تفقد كل من وزير النقل ومحافظ جنوب سيناء أعمال تطوير طريق دهب نويبع والذي تنفذه شركة النيل العامة للطرق بطول ٧٥ كم وبتكلفة إجمالية ٢١٣ مليون جنيه والذى بلغت نسبة تنفيذه ٤٠% ويتم مع أعمال التطوير استكمال العلامات الإرشادية.



ثم توجه عرفات لمتابعة أعمال تنفيذ رفع كفاءة وتوسعة طريق سعال / كاترين بطول 75 كم بتكلفة إجمالية ٣.٦ مليون جنيه، حيث صرح عرفات بأن الوزارة تقوم بالتطوير الشامل للطرق فى جنوب سيناء، لافتا إلى أنه تم نهو أعمال ازدواج طريق النفق / عيون موسى بطول 33 كم.



كما قامت الهيئة بأعمال إزالة آثار السيول لبعض طرق منطقة جنوب سيناء بتكلفة إجمالية 29.1 مليون حيث تم نهو الاعمال بنسبة 100%، وكذلك الانتهاء من تنفيذ أعمال المعابر الايرلندية لتقاطع القنوات الصناعية فى اودية ( المحاش الأعلى – أم أحيا – المراخ ) بتكلفة 15.8 مليون وتم نهو المشروع بنسبة 100%.



وفيما يتعلق بأعمال الصيانة الطارئة والعاجلة من كم20 مفارق وادي فيران حتى كم45 اتجاه طور سيناء بطول 25 كم أكد وزير النقل أنه تتم حاليا إجراءات الطرح والترسية لهذه الأعمال.





















