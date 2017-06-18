عرفات والوزير يتفقدان محور روض الفرج

قام د. هشام عرفات وزير النقل واللواء أ.ح كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب واللواء عماد سعفان مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين والمهندس إمام عفيفى نائب رئيس الشركة بتفقد أعمال التنفيذ بمشروع محور روض الفرج الذى تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقد بدأت الجولة بالاستماع الى شرح من كل من العميد أيمن صقر مدير المشروع والعقيد محمد حواس مدير تنفيذ المشروع حول مراحل المشروع المختلفة.

من جانبه أكد اللواء كامل الوزير ضرورة فتح الطريق بمنطقة تقاطع المحور مع الدائرى نهاية شهر رمضان حتى يتمكن المسافرون من التحرك فى سهولة ويسر.

وأشار المهندس محسن صلاح إلى أنه تجرى الآن أعمال التشطيبات النهائية لقطاع الطريق الدائرى والذى يتكون من منزل للقادم من الاسكندرية والمتجه الي المرج ومطلع للقادم من الجيزة والمتجه الي طريق الإسكندرية الصحراوى، وقد وجه الشكر للعاملين بالمشروع للالتزام بالانتهاء من تقاطع الدائرى فى الموعد المقرر.

وأضاف أن أعمال الجزء المعلق بالنيل الشرقى لم تحدث فى مصر من قبل وربما فى العالم نظراً لحجم الكوبرى العملاق والتى تتطلب خبرة فنية كبيرة وأن المرحلة الثانية لمحور روض الفرج تعد هي الجزء الأصعب من المحور لأنها تشمل أعمال مرافق “خطوط مياه وصرف صحي وكابلات تليفونات وضغط عالي ومتوسط ومنخفض ” ونزع ملكية وتحويلات مرورية بمناطق مكتظة مروريا لأنها إحدي المداخل الرئيسية للعاصمة وتضم إنشاء ثلاثة كباري أحدهما معلق وهى تبدأ من ترعة الإسماعيلية مرورا بمنطقة شبرا المظلات وحتى غرب الطريق الدائري في اتجاه طريق الاسكندرية الصحراوى الكيلو 39 مرورًا بنهر النيل، ويتكون المحور من اتجاهين عبارة عن 6 حارات مرورية لكل اتجاه بطول 13.5 كم شاملة 6 منازل ومطالع بالمظلات و8 مطالع ومنازل بالدائرى وتحويل المرافق وجميع أعمال الطرق والإنارة.

وأوضح المهندس أحمد العصار عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن المحور يتكون عند بدايته فى الخلفاوى من 3 مطالع بينها مطلعان من كورنيش النيل وآخر من شارع سعد سليم بشبرا و3 منازل منها منزل يؤدى إلى ترعة الإسماعيلية حتى محطة الكهرباء ومنزلين لشارع دولتيان حتى كوبرى أبو وافية، أما فى نهاية المحور عند الطريق الدائرى فهناك 4 منازل و4 مطالع من الطريق الزراعى والجيزة وإمبابة وعند تقاطع المحور بطريق الإسكندرية الصحراوى يوجد منزل ومطلع.

وأضاف أن الكوبرى ينقسم لثلاثة أجزاء الأول هو الكوبرى المار أعلى النيل الشرقى وسوف يكون معلقاً على عمودين بارتفاع 94 مترا تتدلى منهما كابلات ضخمة تصل أوزانها إلي 1000 طن لحمل الكوبرى علي غرار كوبرى 6 أكتوبر المعلق بمنطقة غمرة وهو بطول 540 مترا وعرض 66 وسيعد من أكبر الكبارى المعلقة عرضا فى العالم، أما الجزء الثانى فعبارة عن كوبرى مار أعلى النيل الغربى والجزء الثالث يمر أعلى جزيرة الوراق وكلاهما سيكونان كوبريين خرسانيين ويتم تنفيذهما بنظامى الكمر سابق الصب والعربات المتحركة.

فيما أضاف المهندس حسين عبد السميع المشرف على المشروع والمهندس محمد فوزى مدير المشروع أنه يجرى إنشاء كوبرى النيل الشرقي على 8 قواعد خرسانية بينهما قاعدتان رئيسيتان و6 قواعد مساعدة وذلك فى نهر النيل بفرعيه بجانب 3 قواعد على جزيرة الوراق كل قاعدة يتم صبها من خلال 80 خزوقا بقطر مترين وعمق 47 مترا تحت سطح النيل، حيث يتحمل الكوبرى أوزاناً ثقيلة تصل إلي 120 طنا وسيبلغ ارتفاعه 14 مترا أعلى سطح النيل لتيسير الحركة النيلية وعبور أكبر البواخر بسهولة.

مضيفاً أن الشركة نفذت أيضا بجانب عملها فى المرحلة الثانية كوبرى أعلى تقاطع طريق محور روض الفرج عند الكيلو 39 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى.

يذكر أن المشروع يشارك فى تنفيذه على مدار الـ 24 ساعة 3500 مهندس وفنى وعامل.