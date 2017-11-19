عرفات: واجهت صعوبة فى إقناع وزيرة التضامن برفع تذكرة المترو

مدحت إسماعيل قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه واجه صعوبة شديدة فى إقناع غادة والي وزيرة التضامن، برفع تذكرة المترو، خلال مارس الماضي، بواقع نسبة 100%، لافتاً إلى أن بعد مناقشات كبيرة اقتنعت بأن رفع التذكرة فى هدفه مصلحة المواطن، متمثلاً فى الحفاظ على الخدمة المقدمة. وأضاف عرفات، خلال كلمته ب

مدحت إسماعيل

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه واجه صعوبة شديدة فى إقناع غادة والي وزيرة التضامن، برفع تذكرة المترو، خلال مارس الماضي، بواقع نسبة 100%، لافتاً إلى أن بعد مناقشات كبيرة اقتنعت بأن رفع التذكرة فى هدفه مصلحة المواطن، متمثلاً فى الحفاظ على الخدمة المقدمة.

وأضاف عرفات، خلال كلمته بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة السكة الحديد وصندوق مكافحة الإدمان، اليوم الأحد، أن مرافق النقل لم تشهد تطوير منذ سنوات كبيرة، الأمر الذي يحتم على الوزارة فى الوقت الحالي الإسراع فى عملية الإصلاح سواء كانت سكة حديد أو مترو الأنفاق.

وشهد كلا من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي -رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- والدكتور هشام عرفات وزير النقل، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق مكافحة الإدمان، وهيئة سكك حديد مصر، ووقع البروتوكول عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والمهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية.

ويتضمن البروتوكول توفير حزمة متكاملة من التدخلات الوقائية وحملات الكشف المبكر عن المخدرات، وفقاً لخطة عمل تنفذ خلال عامي 2018 / 2019، ويتضمن ذلك استهداف 14000 بين طوائف التشغيل، حفاظاً على سلامة المواطنين مستقلي القطارات.



وقال وزير النقل إن العنصر البشري يُعتبر أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، لذا فإن وزارة النقل تضع من أولوياتها الاهتمام به من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية وغيرها، بما يعود بالنفع على منظومة العمل وتقدمها وازدهارها.