عرفات: نهدف لتدريب وتأهيل العنصر البشري بالقطاع

محمود محسناستقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الأحد، وفد وزارة النقل الذي يضم 36 فردًا من مختلف التخصصات من هيئة السكة الحديد والهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والمتجه للمشاركة في البرنامج التدريبي "تكامل شبكة النقل العام والمترو في مصر"، الذي سيعقد بالصين

محمود محسن

استقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الأحد، وفد وزارة النقل الذي يضم 36 فردًا من مختلف التخصصات من هيئة السكة الحديد والهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والمتجه للمشاركة في البرنامج التدريبي “تكامل شبكة النقل العام والمترو في مصر”، الذي سيعقد بالصين خلال هذا الشهر.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لإعداد وتدريب الكوادر البشرية في جميع المجالات والتخصصات، خاصة في مجال الحركة والتشغيل والصيانة في مجال السكك الحديدية والمترو.

وأكد عرفات على ان الوزارة لديها خطة واضحة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية باعتبارها أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وذلك في الجهات التابعة، خاصة في مجال السكك الحديدية والمترو، بالتدريب على أحدث نظم التشغيل والصيانة والإطلاع على أحدث النظم الخاصة بتطوير وتحديث المنظومة وثقل الخبرات والمهارات الخاصة بالعاملين والتركيز على إضافة جوانب جديدة لنجاح المرفقين الحيويين والنهوض بهما.

وأضاف عرفات أن الفترة القادمة ستشهد تدريبا مكثفا للعاملين بكل مواقع العمل لمواكبة التغيرات العالمية والتكنولوجية لتطوير قطاعات وزارة النقل والنهوض بها، لافتًا إلى استمرارية إرسال الوفود للخارج للتدريب على كل ما هو جديد مع زيادة تفعيل وتطوير مراكز التدريب المحلية مثل معهد وردان الذي سيكون له دور أكثر فاعلية خلال الفترة القادمة في تدريب العاملين بالسكك الحديدية.

وأوضح أنه سيتم الاجتماع بالفريق مرة أخري بعد العودة من الصين ليقدم كل عضو في الوفد تقريراً خاص عن الزيارة، شاملاً ما تم الاستفادة منه كل في مجاله ورؤيته حول كيفية تطبيقه في عمله.