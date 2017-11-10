عرفات : ننسق مع المحليات لإزالة تعديات حرم السكة الحديد

محمود محسن أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة مساهمة وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، في رفع كفاءة طريق القاهرة/ السويس، في المسافة من الطريق الدائري حتى الطريق الدائري الإقليمي، حيث تتم أعمال التطوير والتخطيط…

محمود محسن





أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة مساهمة وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، في رفع كفاءة طريق القاهرة/ السويس، في المسافة من الطريق الدائري حتى الطريق الدائري الإقليمي، حيث تتم أعمال التطوير والتخطيط وتركيب العواكس وعين القط الخاص بالإنارة وعوامل السلامة والأمان بالطريق وأعمال إزالة الأتربة.

ثم توجه عرفات إلى خط سكة حديد شبين القناطر المرج، واستقل كابينة عربة القيادة لقطار رقم 415 (كابينة الجرار) من محطة 23 يوليو حتى شبين القناطر؛ للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية، والاطلاع على المشكلات التي تواجه قائد القطار أثناء المسير بالقطار والاطمئنان على حالة أجهزة التحكم بالجرار وحالة السكة من قضبان ومزلقانات وإشارات لدراسة أفضل السبل لتطوير منظومة الإشارات، خاصة أن هذا الخط يعمل بالإشارات الميكانيكية.

وخلال جولته لاحظ وزير النقل حجم تعديات هائلًا على حرم السكة الحديد، فأوضح أنه سيتم التنسيق العاجل مع وزارة الداخلية والمحليات لسرعة لإزالة هذه التعديات.

بعد ذلك توجه عرفات ومحافظ القليوبية إلى مزلقان كفر شبين، حيث تم التأكد من عمل وتشغيل الأجراس والأضواء الخاص بانتظام بمزلقان كفر شبين أثناء مرور القطارات، كما تفقد باقي المزلقانات بخط الشرق باتجاه القاهرة مرورًا بمزلقانات (طحانوب نوى – كفر رامادة….).