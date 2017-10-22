عرفات: نقل 25 مليون طن بضائع عبر القطارات بحلول 2023

السيد فؤاد – معتز محمود قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة تخطط لزيادة حجم البضائع المنقولة سنويا عبر السكك الحديدية، لتصل إلى 25 مليون طن، بحلول عام 2023. وأضاف خلال مشاركته فى فاعليات الدورة 30 لمجلس وزراء النقل العرب، التى تقام بالإسكندرية، أنه تم تنفيذ نحو





السيد فؤاد – معتز محمود



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة تخطط لزيادة حجم البضائع المنقولة سنويا عبر السكك الحديدية، لتصل إلى 25 مليون طن، بحلول عام 2023.



وأضاف خلال مشاركته فى فاعليات الدورة 30 لمجلس وزراء النقل العرب، التى تقام بالإسكندرية، أنه تم تنفيذ نحو 4 ألاف كيلو متر من المشروع القومى للطرق، الذى يمتد لنحو7 ألاف كيلو متر، لافتا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ نحو 2000 كيلو متر أخرى، ومن المتوقع الانتهاء من باقى المشروع خلال 3 سنوات.



وكشف عن أنه تم تطوير نحو 5000 كيلو متر من الطرق الرئيسية القديمة، وتنفيذ عددا من المحاور والكبارى العلوية عليها.



وأشار إلى أنه تم إعداد مخطط استراتيجى لجميع موانئ الجمهورية، ويتم العمل على إدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ البحرية، وتطبيق الشباك الواحد.

