عرفات: نستهدف تأسيس شركة نقل جماعي لتنظيم الخدمة

مدحت إسماعيلقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن وزارته ستبدأ تنفذ توجيهات المهندس شريف محلب، بدراسة تأسيس شركة للنقل الجماعي، على أن تكون تابعة للوزارة وكمنظم الخدمة وليس مشغل لها.جاءت تصريحات الوزير على هامش افتتاحه محطة ركاب في ميناء الغردقة، لافتًا إلى أنه سيتم تفعيل جهاز تنظم نقل الركاب ا

مدحت إسماعيل

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن وزارته ستبدأ تنفذ توجيهات المهندس شريف محلب، بدراسة تأسيس شركة للنقل الجماعي، على أن تكون تابعة للوزارة وكمنظم الخدمة وليس مشغل لها.

جاءت تصريحات الوزير على هامش افتتاحه محطة ركاب في ميناء الغردقة، لافتًا إلى أنه سيتم تفعيل جهاز تنظم نقل الركاب التابع للوزارة، بالتوازي مع إجراءات تأسيس الشركة.

يشار إلى أنه صدر قرار جمهوري قبل العام الماضي بتأسيس جهاز نقل الركاب، ويختص بتنظيم، وتخطيط، ومتابعة، ومراقبة أداء كل ما يتعلق بأنشطة النقل بالقاهرة الكبرى، وفقاً للتشريعات الحالية، المنظمة للنقل، وبالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، والعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية للجهات القائمة على النقل، ورفع مستوى الأداء لمقدمى خدمات النقل، وتلبية احتياجات الطلب المتزايد على هذه الخدمات، مع مراعاة حماية البيئة وجميع عوامل الأمن والسلام.