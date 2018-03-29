عرفات: نخطط لاستيعاب 9 ملايين راكب يوميا بشبكة المترو

وزير النقل: الحوائط الخرسانية بمترو "الزمالك" تحافظ على كافة المباني والسفارات في نطاق المحطةمحمود محسنأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، نظراً للدور الهام لمترو الأنفاق فى تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظ

وزير النقل: الحوائط الخرسانية بمترو “الزمالك” تحافظ على كافة المباني والسفارات في نطاق المحطة

محمود محسن

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، نظراً للدور الهام لمترو الأنفاق فى تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم، حيث إن المستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب يومياً.

جاء ذلك ذلك خلال الجولة التي قام بها الدكتور هشام عرفات وزير النقل مساء أمس لمتابعة أعمال تنفيذ محطة الزمالك لمترو الأنفاق ضمن المتابعة الدورية لإعمال تنفيذ الجزء الأول ” 3A” من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، الذي يشمل أربع محطات نفقية “جمال عبد الناصر، وماسبير، و الزمالك، والكيت كات”، بعد امتداده من محطة العتبة.

وأوضح أن الحوائط الخرسانية بمحطة الزمالك بالخط الثالث لمترو الأنفاق تبلغ سمكها متر وربع وبأعماق تصل إلى 60 مترًا، وذلك للحفاظ على كافة المباني والمنشآت والسفارات المتواجدة في نطاق المحطة.

وتابع عرفات أعمال تنفيذ الحوائط الخرسانية البالغ سمكها متر وربع وبأعماق تصل إلى 60 مترًا، وصرح عرفات ان هذه الحوائط الخرسانية تساهم في الحفاظ على كافة مباني المنشآت والسفارات المتواجدة في نطاق المحطة، مشيرا الى انه تم وضع نظام مراقبة دقيق للغاية خاص بسلامة المنشآت يتم رصدها على مدار الساعة.

وأكد عرفات في لقائه مع العاملين بالمشروع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ الأعمال