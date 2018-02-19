عرفات: ميناء 6 أكتوبر الجاف سيسهم في تيسير حركة نقل البضائع

محمود محسن تحت رعاية الدكتور هشام عرفات، وزير النقل عقد اليوم الملتقى الخاص بمشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، والذى سيقام على مساحة 100 فدان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ليكون أول ميناء جاف بجمهورية مصر العربية مصمما ومنشأً على طراز دولى. وتم خلال اللقاء استعراض كل الجوانب المتعلقة



محمود محسن

تحت رعاية الدكتور هشام عرفات، وزير النقل عقد اليوم الملتقى الخاص بمشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، والذى سيقام على مساحة 100 فدان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ليكون أول ميناء جاف بجمهورية مصر العربية مصمما ومنشأً على طراز دولى.

وتم خلال اللقاء استعراض كل الجوانب المتعلقة بالمشروع وقد شارك فى الـroad show اللواء فؤاد السيد عثمان رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة “الجهة المالكة للمشروع” ورئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، وممثلى البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية، وفريق استشارى المشروع ورئيس هيئة ميناء الاسكندرية ورئيس مصلحة الجمارك وعدد كبير من المستثمرين المهتمين بالمشروع وممثلي عدد من السفارات الأجنبية بمصر.

صرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن المشروع سيعقبه طرح إنشاء مركز لوجستي على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 100 مليون دولار للميناء الجاف.

ولفت عرفات إلى أن المشروع يهدف إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق، وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة، عن طريق زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وخدمة التجارة الخارجية وزيادة طاقات الموانئ البحرية، وبما يحقق زيادة في الناتج القومي والحد من البطالة وتحسين موقف ميزان المدفوعات.

وأضاف عرفات إن مصر تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بخطوات واثقة، وتسعى لجذب المستثمرين للمشاركة في تنفيذ هذه الخطة فقد أصدرت قانونا جديدا للاستثمار يتضمن مجموعة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية وضمانات الاستثمار لتشجيع المستثمرين للمشاركة لتنفيذ هذه الخطة الطموحة.

وأضاف أن الحكومة قامت متمثلة في وزارة النقل بتحديث عمليات التشغيل اللوجستية Soft-Logistics ووضع إطار مؤسسي لإدارة المنظومة اللوجستية، وتدريب الكوادر العاملة في مجال اللوجستيات وتأهيلهم للحصول على شهادات احترافية للشركات والعاملين.

وأشار عرفات إلى أن الوزارة تتبني طرح عدد من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية لتحسين خدمات الموانئ البحرية وتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع كما تضيف قيم مضافة للسلع المتداولة مما يحسن المركز التنافسي للصادرات المصرية وتقليل زمن وتكلفة الواردات.

وأوضح ان مشروعات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة تشمل (مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 400 فدان، ومشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 فدان، ومشروع الميناء الجاف بمدينة برج العرب على مساحة 90 فدان، ومشروع الميناء الجاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 100 فدان، ومشروع الميناء الجاف بمدينة سوهاج الجديدة على مساحة 45 فدان، ومشروع الميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 15 فدان، ومشروع الميناء الجاف بمدينة مدينة السادات على مساحة 75 فدان، ومشروع المركزين اللوجيستيين بقسطل وأرقين على مساحة 600 فدان، ومشروع مركز توزيع للبضائع بمدينة السلوم على مساحة 700 فدان، ومشروع الميناء البرى والمركز اللوجيستى بمدينة جغبوب على الحدود المصرية الليبية).