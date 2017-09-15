عرفات: مشروعات الطرق بجنوب سيناء تساهم في إحداث التنمية

مدحت إسماعيل ومحمود محسنأجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الجمعة، جولة تفقدية في عدد من الطرق بمحافظة جنوب سيناء، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.وتفقد الوزير أعمال تنفيذ رفع كفاءة وتطوير طريق دهب نويبع بطول 50 كم، تبدأ من كمي

مدحت إسماعيل ومحمود محسن

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الجمعة، جولة تفقدية في عدد من الطرق بمحافظة جنوب سيناء، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

وتفقد الوزير أعمال تنفيذ رفع كفاءة وتطوير طريق دهب نويبع بطول 50 كم، تبدأ من كمين دهب في إتجاه نويبع بتكلفة 100 مليون جنيه تنفيذ شركة إنشاء الطرق، ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع في فبراير 2018.

وتوجه عرفات إلى طريق سعال سانت كاترين الذي تم بدء العمل به لرفع كفاءة وتوسعة الطريق من 6م إلى 9م بطول 90 كم، وكذلك استعدال المنحنيات بالطريق بما يساهم في تنشيط حركة السياحة بالمنطقة.

وتفقد عرفات تطوير ورفع كفاءة طريق طابا – نويبع الساحلي (تم الانتهاء من التنفيذ) والذي تم تدعيمه ومعالجته ضد السيول، وعمل اثنين سد لتجميع السيول ويبلغ طول الطريق 60 كم وتكلفتة 97 مليون جنيه والطريق جاهز للافتتاح.

وصرح عرفات بأن وزارة النقل تقوم بتنفيذ عدد من مشروعات الطرق بجنوب سيناء، نظرًا لما تساهم به الطرق في إحداث التنمية، مشيرًا إلى أن جاري رفع كفاءة وتطوير طريق سانت كاترين مسافة 10 كم بدءاً من طريق “دهب – نويبع” بتكلفة 16 مليون جنيه، تنفيذ شركة إنشاء الطرق، وجاري التخطيط الأرضي بالبوية العاكسة لطرق جنوب سيناء بتكلفة 5 ملايين جنيه.

ولفت عرفات إلى أنه تم إنهاء العمل في إنشاء المعابر الأيلندية لتقاطع القنوات الصناعية في أودية ( المحاشي – أم أحيا – المراخ ) مع طريق “طابا – نويبع” تنفيذ شركة المقاولون العرب بتكلفة 16 مليون جنيه.