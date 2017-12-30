عرفات: مشروعات الطرق الأخيرة خفضت نسبة الحوادث 26%

مدحت إسماعيلقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن افتتاح مشروعات الطرق الأخيرة، منها "شبرا ـ بنها"، والدائر الإقليمي، ساهم فى خفض الحوادث بنسبة 26%، وذلك وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وأضاف عرفات، فى كلمته أثناء وضع حجر أساس 3 كباري بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، أن صدور

مدحت إسماعيل

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن افتتاح مشروعات الطرق الأخيرة، منها “شبرا ـ بنها”، والدائر الإقليمي، ساهم فى خفض الحوادث بنسبة 26%، وذلك وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف عرفات، فى كلمته أثناء وضع حجر أساس 3 كباري بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، أن صدور قانون المرور الجديد، والتزام الراكب بالسرعات المحددة، وصيانة السيارات بالشكل المطلوب، ستنخفض الحوادث إلى حد أكبر من ذلك خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الخطأ البشر فى حوادث الطرق ينال النصيب الأكبر بواقع 75%، مشددًا على ضرورة عدم التعدي على حرم الطرق من جانب الأهلي، نظراً لخطورة ذلك على الأرواح البشرية.

وأوضح أن الفضل الأول والأخير فى تنفيذ المشروع القومي للطرق بجميع مراحله يرجع إلى القيادة السياسية، ممثلًا فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وليس فى شخصه ولا فى وزارة النقل، لافتاً إلى أنه منذ إعلانه للمشروع فى عام 2014 أصبحت تعرف مهامها فى كل شهر، وماهي المتطلبات التي يجب تنفيذها.