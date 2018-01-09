عرفات: متوسط المرور اليومى عبر القاهرة الإسكندرية الزراعى سينخفض إلى 60 ألف سيارة

❐ 40 مليار جنيه مديونيات سابقة قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن متوسط المرور اليومى على طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى من المتوقع أن ينخفض من 160 ألف سيارة إلى 60 ألفًا عقب افتتاح طريق شبرا بنها الحر. وأشار خلال كلمته أمام الرئيس السيسى إلى أن طول الطريق 40 كم وسيخفض زمن الرح

❐ 40 مليار جنيه مديونيات سابقة

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن متوسط المرور اليومى على طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى من المتوقع أن ينخفض من 160 ألف سيارة إلى 60 ألفًا عقب افتتاح طريق شبرا بنها الحر.

وأشار خلال كلمته أمام الرئيس السيسى إلى أن طول الطريق 40 كم وسيخفض زمن الرحلة على الطريق الزراعى من ساعة ونصف الساعة حاليًا، إلى 25 دقيقة.

فى سياق آخر، قال عرفات إن الوزارة مضطرة لزيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، لتغطية نفقات وخسار الهيئة، مشيرًا إلى عدم زيادة أسعار التذاكر منذ عام 1997، رغم ارتفاع سعر السولار والرواتب وتكاليف التشغيل وقطع الغيار.

وأوضح أن تحصيل السكك الحديدية من المسافات القصيرة والطويلة نحو 1.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى 300 مليون جنيه من نقل البضائع، مضيفًا أن مصاريف التشغيل تصل إلى 5.5 مليار جنيه، فضلًا عن وجود نحو 40 مليار جنيه مديونيات سابقة.

ولفت إلى خسارة السكك الحديدية بسبب قطارات المسافات القصيرة والضواحي، بينما تغطى قطارات المسافات الطويلة مصاريفها، مؤكدًا أن الزيادة ستتراوح بين 20 و %25 من السعر.

وشدد على أن السكك الحديدية سيحدث بها تحسن نوعى شديد من منتصف العام المقبل، لافتا إلى اتجاه السكك الحديدية لتنمية مواردها الإعلانات بعد عقدها اتفاقية للإعلانات لأول مرة بقيمة 1.3 مليار جنيه.

وأضاف أنه تم التعاقد على شراء 100 جرار وتأهيل 81، وتوفير 212 عربة مكيفة من 2014 حتى الآن بتكلفة 2.86 مليار جنيه، مشيرا إلى أن حجم العمل فى تطوير السكك الحديدية ومحطاتها 55 مليار جنيه.