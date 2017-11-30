عرفات: لدينا فرص استثمارية واعدة بمجال النقل

محمود محسناستعرض الدكتور هشام عرفات وزير النقل مشروعات وخطط تطوير منظومة النقل في مصر، وذلك أمام مجلس الأعمال المصري البريطاني وبحضور ممثلي 70 شركة استثمارية.بدأ عرفات كلمته بالإشارة إلى أن المناخ الاستثماري في مصر واعد وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في مجال النقل بمصر، مشيرا إلى مجهودات الوزارة

محمود محسن

استعرض الدكتور هشام عرفات وزير النقل مشروعات وخطط تطوير منظومة النقل في مصر، وذلك أمام مجلس الأعمال المصري البريطاني وبحضور ممثلي 70 شركة استثمارية.

بدأ عرفات كلمته بالإشارة إلى أن المناخ الاستثماري في مصر واعد وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في مجال النقل بمصر، مشيرا إلى مجهودات الوزارة في إنشاء شبكة الطرق الجديدة، حيث أوضح أن المستهدف هو إنشاء وتطوير 2200 كيلومتر طرق ضمن المشروع القومي للطرق بتكلفة 30 مليار جنيه وتطوير 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الرئيسية القديمة بتكلفة 10 مليارات جنيه، وانشاء عدد 15 محورا جديدا على النيل بتكلفة 11,5 مليار جنيه، وإنشاء عدد 30 كوبرى علوى جديد على الشبكة بتكلفة 2,5 مليار جنيه.

وفي مجال السكك الحديدية أكد عرفات أن الوزرة تعمل على تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1089 كيلومتر بتكلفة 12 مليار جنيه، وإنهاء التطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان على خطوط شبكة السكة الحديد، وتحسين وصيانة عدد 150 محطة سكة حديد بتكلفة 450 مليون جنيه، والتجديد الشامل لمسافة 1200 كيلومتر من خطوط الشبكة بتكلفة 7 مليار جنيه، وكذلك إحلال وتحديث اسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث وعدد 1300 عربة قطار، وزيادة نسبة السكة الحديد في نقل البضائع لتصل إلى 25 مليون طن عام 2023.

وبخصوص مجال مترو الأنفاق، أوضح عرفات أن المستهدف هو استكمال انشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق (6 خطوط)، وانشاء خط القطار المكهرب ” السلام – العاشر – العاصمة الإدارية الجديدة ” بطول 70 كيلومتر، وتطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13,7 كيلومتر، وخط القطار الكهربائي لربط مدينة المنصورة بالمنصورة الجديدة بطول 80 كم ليصل إجمالي أطوال الشبكة عام 2023 إلى 300 كيلومتر والتى تبلغ حالياً 77 كم فقط.

وبالنسبة للنقل البحري، أكد أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر قاطرة التنمية، مشيرا إلى انه تم وضع خطة لاستكمال مخططات تطوير موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط ونويبع والغردقة وسفاجا والسويس وشرم الشيخ، وكذلك تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحدث أنظمة الاستثمار المتعارف عليها ” EPC+F –PPP– BOT ” بما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد المصري، والتي من أهمها (انشاء محطة الحاويات والبضائع العامة بميناء الإسكندرية بالأرصفة من 55- 62 على مساحة 560 ألف متر مربع، وانشاء محطة لتداول المنتجات البترولية بميناء الدخيلة على مساحة 155 ألف متر مربع باستثمارات 150 مليون دولار، وانشاء محطة الحاويات الجديدة بميناء دمياط على مساحة 1,127 مليون متر مربع، وكذلك انشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا على مساحة 600 ألف متر مربع باستثمارات 500 مليون دولار، وانشاء محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع على مساحة 140 ألف متر مربع).

وأشار عرفات إلى أن هناك تخطيطا لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية بمعرفة القطاع الخاص فى عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها “السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب – دمياط “، بالاضافة الي استكمال مخطط تطوير الموانئ البرية الحدودية “طابا – رفح – السلوم – قسطل – أرقين – رأس حدربة”.

وأكد وزير النقل إلى أن هناك اهتماما كبيراً بمجال النقل النهرى لزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل تدريجيا إلى 5% من حجم المنقولات عام 2025.

وأضاف أن هناك سعيا لطرح إنشاء مجموعة من الموانئ النهرية الحديثة فى مدن “قنا – سوهاج – أسيوط – ميت غمر” بإجمالى طاقة تداول 35 مليون طن / سنة لزيادة نصيب النقل النهرى فى نقل البضائع.