عرفات في الخرطوم لحضور اجتماعات هيئة وادي النيل للملاحة النهرية

محمود محسنيتوجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مساء اليوم، إلى العاصمة السودانية الخرطوم لحضور اجتماعات مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية.وصرح اللواء مصطفى عامر نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة بأنه من المقرر أن يشهد وزيرا النقل في مصر والسودان خلال هذه الاجتماعات مناقشة خطة تشغيل الهيئ

محمود محسن



يتوجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مساء اليوم، إلى العاصمة السودانية الخرطوم لحضور اجتماعات مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية.

وصرح اللواء مصطفى عامر نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة بأنه من المقرر أن يشهد وزيرا النقل في مصر والسودان خلال هذه الاجتماعات مناقشة خطة تشغيل الهيئة ومقترحات تطويرها، بما يشمل تحديث وتطوير أسطول النقل النهري للهيئة (الركاب ـ البضائع وغيرهما)، مع استعراض الفرص المتاحة للاستثمار بهيئة وادي النيل للملاحة النهرية لدعوة المستثمرين للاستثمار في مشروعات النقل النهري الدولي لدعم الاقتصاد الوطني لكل من مصر والسودان من خلال تطوير منظومة النقل النهري الدولي.

وأضاف عامر أن نقل البضائع نهريًا من أرخص وسائط النقل، فضلًا عن أنه آمن وصديق للبيئة، ما يؤكد جدواه الاقتصادية، مقارنة بوسائل النقل الأخرى، لافتًا إلى أن معظم الدول الأوروبية تتوسع في استخدام وسائل النقل النهري.

وأشار نائب رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية إلى أن الهيئة مصرية – سودانية مشتركة، حيث أنشئت عام 1975 وتعمل في مجال النقل النهرى الدولى ببحيرة ناصر والنوبة، وتمتلك باخرتين، إضافة إلى 22 وحدة نهرية، تسهم في نقل ما يزيد عن600 راكبا في الرحلة الواحدة بين مصر والسودان.