عرفات: شراء 300 عربة نقل بضائع من سيماف

مدحت إسماعيل قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن منظومة دعم المحروقات التي ظلت لسنوات تسببت في تدهور السكة الحديد، لافتًا إلى أنه تعاظم دور النقل البري في البضائع، ومن ثم انخفاض نصيب السكة الحديد والنقل النهري من البضائع.وأضاف عرفات، خلال كلمته في مؤتمر ملتقى الاستثمار الثالث، اليوم الأح

مدحت إسماعيل

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن منظومة دعم المحروقات التي ظلت لسنوات تسببت في تدهور السكة الحديد، لافتًا إلى أنه تعاظم دور النقل البري في البضائع، ومن ثم انخفاض نصيب السكة الحديد والنقل النهري من البضائع.

وأضاف عرفات، خلال كلمته في مؤتمر ملتقى الاستثمار الثالث، اليوم الأحد، أن وزارة النقل تتفاوض مع الهيئة العربية للتصنيع، ممثلة في مصنع سيماف لتوريد 300 عربة نقل بضائع بمواصفات فنية مطورة غير موجودة بأسطول السكة الحديد الحالي، مضيفًا أنها تستهدف نقل 25 مليون طن بضائع على السكة الحديد بنهاية 2020.