عرفات : شراء 200 جرار بالسكة الحديد و تأهيل 140

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، أن الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية تسير في اتجاهين فيما يخص زيادة عدد الجرارات لتدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك في التعاقد على شراء 200 جرار جديدة، وإعادة تأهيل 140 جرارا المتوقفة منذ عدة سنوات، وتوفير قطع الغيار اللازمة في ورش التبين و”إيرماس” وغيرها من ورش السكك الحديدية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير في ورش عمرات وصيانة الجرارات “إيرماس” الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية، لمتابعة إجراء العمرات للجرارات قبل الدفع بها فى التشغيل، وكان في استقباله المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، والمهندس مصطفى رشاد، رئيس الشركة.

و شاهد الوزير خلال الجولة إدخال الجرار رقم 3190 “هنشل” الماني للخدمة، والذي كان متوقفا منذ عدة سنوات، بعد إعادة تأهيله ضمن خطة السكك الحديدية، لإعادة تأهيل 20 جرار هنشل ألماني متوقفين، عن العمل منذ عدة سنوات، بناء على تكليفاته بتوفير قطع الغيار لسرعة إصلاح الجرارات و تم توفير 20 محركا و120 موتورا لإعادة تأهيل هذه الجرارات لتدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية.