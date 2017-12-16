عرفات: سعر تذكرة المترو وفق عدد المحطات.. نهاية يونيو

مدحت إسماعيل قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه وزارته ستطبق نظام المحطات فى مرفق مترو الأنفاق، نهاية يونيو المقبل، لافتاً إلى أن النظام يستهدف تقليل خسائر المرفق، وتحقيق العادلة فى قيمة التذكرة والخدمة المقدمة. وأضاف عرفات، فى تصريحات للصحفيين،…

مدحت إسماعيل

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه وزارته ستطبق نظام المحطات فى مرفق مترو الأنفاق، نهاية يونيو المقبل، لافتاً إلى أن النظام يستهدف تقليل خسائر المرفق، وتحقيق العادلة فى قيمة التذكرة والخدمة المقدمة.



وأضاف عرفات، فى تصريحات للصحفيين، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين النقل ونقابة المهندسين، اليوم السبت، أن المرفق بعد زيادة التذكرة فى مارس الماضي أصبح يغطى مصروفاته فقط، لكن تحديث وتطوير الخطوط، مازال يعتمد على القروض المسيرة، دون آلية لسدادها، الأمر الذي أصبح يحتم النظر إلى وضع رؤية لتوفير تلك التكاليف.



كانت وزارة النقل رفعت خلال مارس الماضي تذكرة المترو بنسبة 100%، بعد ارتفاع خسائر المرفق لأكثر من 300 مليون جنيه.

يشار إلى أن وزارة النقل تستهدف خلال الربع الأول من عام 2018، الانتهاء من تركيب 850 ماكينة تذاكر جديدة فى خطي مترو الأنفاق الأول والثاني، من جانب شركة تالس الفرنسية، لرفع أسعار المرفق مرة أخرى وفقاً لعدد المحطات.