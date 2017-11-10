عرفات : سحب الأعمال من الشركات المتأخرة عن الجدول الزمني

اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مع جميع الشركات المنفذة لتطوير المزلقانات، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بمشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية، و يأتي الاجتماع في ضوء اهتمام الوزارة بدفع معدلات تنفيذ الشركات المنفذة لمشروع تطوير المزلقانات، لرفع كفاءة التشغيل على الشبكة وزيادة معدلات الأمان على السكة.

استعرض الوزير معدلات التنفيذ الخاصة بالمشروع، وقد تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 543 مزلقانا والانتهاء من أعمال نظم التحكم والتشغيل لـ271 مزلقانا، مشيرا إلى ضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من هذا المشروع، وشدد على سحب الأعمال من الشركات المتأخرة عن تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني للتنفيذ، مؤكدا أنه لا تهاون مع الشركات المتأخرة.

وطالب بتقارير أسبوعية عن معدلات التنفيذ، لافتا إلى أنه هناك لجان متابعة من الوزارة للمشروع، كما أنه سيقوم بجولات مفاجئة لمتابعة أعمال التطوير بمختلف المزلقانات المدرجة بالمشروع.

