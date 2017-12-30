عرفات: رفع تذكرة المترو في صالح المواطن

مدحت إسماعيلأوضح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن استمرار تسعيرة مترو الأنفاق بقيمة جنيه واحد للرحلة لفترة كبيرة، نتج عنه انهيار لشبكة البنية الأساسية للمرفق خاصة في الخط الأول، لافتًا إلى أن رفع التذكرة وفقًا لعدد المحطات هدفه الأول استمرار الخدمة وتطويرها لصالح المواطن. وقال الوزير، في

مدحت إسماعيل

أوضح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن استمرار تسعيرة مترو الأنفاق بقيمة جنيه واحد للرحلة لفترة كبيرة، نتج عنه انهيار لشبكة البنية الأساسية للمرفق خاصة في الخط الأول، لافتًا إلى أن رفع التذكرة وفقًا لعدد المحطات هدفه الأول استمرار الخدمة وتطويرها لصالح المواطن.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش وضع حجر الأساس لـ3 كباري في الدقهلية، اليوم السبت: “أي كتاب هندسة بيقول بعد مرور 15 سنة يتم تطوير نظم إشارات المترو، وبعد 5 سنين تطوير نظم التغذية الكهربائية، وأنا معنديش ومش هقدر استمر بالوضع وأكمل بالتسعيرة دي”.

وقال الوزير: “كلنا عارفين مدى أهمية المترو، ولو وقف لمدة نصف ساعة كلنا نشعر بالأزمة، عندما نجد الـ1.5 مليون اللي تحت الأرض يطلعوا فوق”.

وأشار عرفات إلى أن تطوير الخط الأول يحتاج إلى تكلفة تصل 26 مليار حنيه، وهناك مفاوضات للحصول على قروض ميسرة وبفترة سماح مناسبة.