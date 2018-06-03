عرفات: توقيع عقد تنمية الموانئ البحرية تتويج لروح تعاون بثها السيسى

مدحت إسماعيل ونادية صابرقال الدكتور هشام عرفت وزير النقل، إن توقيع عقد تنفيذ دراسة الخطة الشاملة للموانئ المصرية، مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، هو تتويج لروح التعاون التى نشرها وبثها الرئيس عبد الفتاح السيسى. جاءات تصريحات الوزير خلال كلمته اثناء توقيع تنفيذ عقد دراسة الخطة الشاملة ل

مدحت إسماعيل ونادية صابر

قال الدكتور هشام عرفت وزير النقل، إن توقيع عقد تنفيذ دراسة الخطة الشاملة للموانئ المصرية، مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، هو تتويج لروح التعاون التى نشرها وبثها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاءات تصريحات الوزير خلال كلمته اثناء توقيع تنفيذ عقد دراسة الخطة الشاملة للموانئ المصرية وبحضور الفريق/ مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و•الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و•رئيس قطاع النقل البحري و•رؤساء موانئ البحر الأحمر والاسكندرية ودمياط وبورسعيد

•المستشار البحري لوزارة النقل وقيادات النقل البحري والمنطقة الاقتصادية.