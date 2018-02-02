عرفات : تنفيذ 10 كبارى فى الصعيد والدلتا بتكلفة 1,4 مليار جنيه

محمود محسنقال د. هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إنه يتم حاليا تنفيذ خطة لإنشاء مجموعة من الكبارى العلوية، لإلغاء تقاطعات الطرق السطحية، خاصة مع خطوط السكك الحديدية لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث.و أشار إلى أنه يتم حالياً تنفيذ 10 كبارى علوية جديدة فى صعيد مصر والدلتا بإجمالى

محمود محسن

قال د. هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إنه يتم حاليا تنفيذ خطة لإنشاء مجموعة من الكبارى العلوية، لإلغاء تقاطعات الطرق السطحية، خاصة مع خطوط السكك الحديدية لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث.

و أشار إلى أنه يتم حالياً تنفيذ 10 كبارى علوية جديدة فى صعيد مصر والدلتا بإجمالى تكلفة 1,4 مليار جنيه، من أهمها كبارى قوص وجرجا والبلينا و 5 كبارى على طريق بنها – أجا – المنصورة .

وأضاف أنه يجرى حاليا تنفيذ الأعمال النهائية بمشروع إنشاء كوبرى قوص أعلى السكة الحديد بمحافظة قنا المقرر الانتهاء من تنفيذه فى شهر مارس المقبل، والذى يساهم فى ربط شرق وغرب المدينة والتغلب على الاختناقات المرورية عند نقطة مزلقان سكك حديدية خط القاهرة – أسوان.

ولفت إلى أن طول الكوبرى يبلغ 640 متر وعرضه 15 مترا ( 2 حارة بكل اتجاه ) وتبلغ تكلفة تنفيذه 44 مليون جنيه.