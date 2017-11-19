عرفات: تنفيذ محور الخطاطبة خلال عامين يعد إنجازًا

محمود محسن صرح الدكتور هشام عرفات، بأن محور كوبري الخطاطبة على النيل، يعتبر أحد أهم المحاور بالدائري الإقليمي، وييلغ طوله 5.5 كم، وعرضه 42 مترا وحمولته التصميمية 120 طنا والخلوص الملاحي 12 مترا. وأوضح عرفات، على هامش جولته أمس بالطريق…



محمود محسن

صرح الدكتور هشام عرفات، بأن محور كوبري الخطاطبة على النيل، يعتبر أحد أهم المحاور بالدائري الإقليمي، وييلغ طوله 5.5 كم، وعرضه 42 مترا وحمولته التصميمية 120 طنا والخلوص الملاحي 12 مترا.

وأوضح عرفات، على هامش جولته أمس بالطريق الدائري الإقليمي، أن المحور يتكون من كوبري على النيل و4 كباري علوية، هي: «برقاش والسكة الحديد والرياح البحيري والرياح الناصري»، بالإضافة إلى 4 أنفاق، وتبلغ تكلفته الإجمالية مليارًا و200 مليون جنيه.

وأضاف الوزير أن محور كوبري الخطاطبة أول محور يتم تنفيذه على النيل في أقل من عامين، بعد أن كانت مدد تنفيذ مشروعات كباري النيل تستغرق 4 أو 5 سنوات على الأقل وهو ما يعد إنجازا بكل المقاييس، وذلك نتيجة لتكثيف الأعمال والأطقم الفنية المتخصصة في كباري النيل والعمل على مدار الساعة، منوها بأنه من المقرر الانتهاء منه مع نهاية الربع الأول من العام المقبل.

ولفت عرفات إلى أن هذا المحور يربط محافظة المنوفية بمحافظة الجيزة وطريق الإسكندرية الصحراوي، ويمر أعلى نهر النيل فرع رشيد وطريق التوفيقية / الخطاطبة والرياح البحيري وسكك حديد القاهرة المناشي والرياح الناصري وطريق برقاش /الخطاطبة.