عرفات: تطوير شامل لمنظومة السكك الحديدية خلال 4 سنوات

محمود محسنواصل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولاته التفقدية -اليوم الإثنين- لمتابعة انتظام مرافق النقل المختلفة التابعة للوزارة.وأجرى عرفات جولة مفاجئة لمحطة سكك حديد الجيزة، تفقد خلالها الأرصفة واطمئن على مستوى النظافة، وشبابيك التذاكر، ووجه مسؤلي السكة الحديد بحسن معاملة الركاب والتقى مع عد

محمود محسن

واصل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولاته التفقدية -اليوم الإثنين- لمتابعة انتظام مرافق النقل المختلفة التابعة للوزارة.

وأجرى عرفات جولة مفاجئة لمحطة سكك حديد الجيزة، تفقد خلالها الأرصفة واطمئن على مستوى النظافة، وشبابيك التذاكر، ووجه مسؤلي السكة الحديد بحسن معاملة الركاب والتقى مع عدد منهم، وأشاروا إلى التحسن الملحوظ في مواعيد قيام القطارات.

وأكد عرفات للركاب أن هناك خطة واضحة وشاملة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية سواء في البنية الأساسية أو العربات أو الجرارات أو المزلقانات أو المحطات، بإجمالي تكلفة 55 مليار جنيه حتى عام 2022.

وأشار إلى أنه تم التعاقد على توريد 100 جرار جديد مع شركة جنرال إليكتريك، مع إعادة تأهيل 81 جرارًا، والحصول على تمويل 100 أخرى، على أن يتم التعاقد على 1300 عربة للركاب و300 عربة للبضائع، لافتًا إلى أن المواطن سيشعر بالتحسن الكبير في السكك الحديدية خلال العام المقبل.

جدير بالذكر أن عرفات قد تابع على مدار الساعات السابقة من خلال تقارير غرفة العمليات والأزمات بالوزارة انتظام حركة خطوط السكك الحديدية، وتواصل مع رئيس هيئة السكك الحديدية للاطمئنان على سير وانتظام العمل وتقديم الخدمات للجمهور وعلى انتظام مواعيد قيام القطارات، وعلى تواجد مسؤلي السكة الحديد بالمحطات المختلفة، واستمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة 147، وعلى الأرقام 0225753555- /01274422925.