عرفات: ترسية قطار العاصمة الإدارية – السخنة.. منتصف 2018

مدحت إسماعيلقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه يستهدف ترسية تنفيذ مشروع القطار المكهرب عالي السرعة "السخنة – العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر – العلمين"، على شركات المقاولات منتصف 2018، وذلك بالتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، على أن يتم البدء في مرحلته الأولى من العاص

مدحت إسماعيل

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه يستهدف ترسية تنفيذ مشروع القطار المكهرب عالي السرعة “السخنة – العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر – العلمين”، على شركات المقاولات منتصف 2018، وذلك بالتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، على أن يتم البدء في مرحلته الأولى من العاصمة الإدارية حتى 6 أكتوبر.

جاءت تصريحات وزير النقل، على هامش افتتاحه محطة وركاب في ميناء الغردقة، بحضور عدد من قيادات وزارة النقل.

يشار إلى أن تكلفة المشروع في جميع مراحله تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار، واختارت وزارتي النقل والإسكان استشاري عالمي لتقييم الشركات المتقدمة للتأهيل.

يشار إلى أن المشروع يبلغ طوله 534 كيلو متر خط سكة حديد، مزدوج لنقل الركاب والبضائع ولا يوجد أي تقاطعات سطحية عليه، ويساهم في ربط العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة بشبكة السكة الحديد الحالية، وخدمة حركة نقل البضائع من وإلى مينائي السخنة والإسكندرية والمساهمة في مخططات التنمية علي إمتداد مسار الخط.

وأضاف أن 23 شركة محلية وأجنبية وتحالفات دولية تقدمت خلال الفترة الماضية لتأهيلها للمشروع، مشيرًا إلى أن أولوية اختيارات الشركة المنفذة للمشروع فى المستقبل، ستكون للتحالف الموفر للتكلفة المالية، وسيتم تحديد قيمة الشق المحلي والأجنبي في المشروع عقب تلقي عروض الشركات التي سيتم تأهيلها، والأمر مفتوح أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.