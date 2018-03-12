عرفات بدبى: مصر تنفذ أكبر خطة لتطوير السكك الحديدية

محمود محسنشارك اليوم الاثنين الدكتور هشام عرفات وزير النقل فى فعاليات مؤتمر السكك الحديدية بالشرق الأوسط ٢٠١٨ فى دورته الثانية عشرة والمقام في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة بحضور مكثف من وزراء نقل ومواصلات دول خليجية وعربية وعالمية. وخلال كلمته أمام المؤتمر أكد الدكتور هشام عرفات، أن

محمود محسن

شارك اليوم الاثنين الدكتور هشام عرفات وزير النقل فى فعاليات مؤتمر السكك الحديدية بالشرق الأوسط ٢٠١٨ فى دورته الثانية عشرة والمقام في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة بحضور مكثف من وزراء نقل ومواصلات دول خليجية وعربية وعالمية.



وخلال كلمته أمام المؤتمر أكد الدكتور هشام عرفات، أن وزارة النقل المصرية لديها استراتيجية واضحة لتطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية، مشيرا الى انه جار حاليا العمل في مشروعات مختلفة بقيمة استثمارية تقدر بـ ٥٥ مليار جنيه.

ولفت الى أنه يتم تجديد وتطوير الشبكة الحالية وانشاء خطوط جديدة مثل مشروعات القطار السريع العين السخنة /العلمين ومونريل ٦ اكتوبر ومونريل العاصمة الادارية الجديدة وكذلك القطار السريع من اكتوبر الى اسوان.

واشار الى أن اللجنة العليا المشكلة من وزارتى والنقل والإسكان قد اعلنت قائمة التحالفات والشركات العالمية المؤهلة للتقدم بعروضها الفنية والمالية والتمويلية، لتنفيذ مشروعي القطار السريع “العين السخنة – العلمين الجديدة”، ومونوريل “العاصمة الإدارية الجديدة – مدينة نصر” و”6 أكتوبر – الجيزة”.

واوضح عرفات أن تقدم كبرى الشركات العالمية يعكس أمرين مهمين، الأول، هو الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر، وما ينفذ بها من مشروعات، والثانى، أهمية هذين المشروعين، فى إحداث التنمية، والتخطيط الجيد لهما.

واشار الى النجاح في احداث نقلة تشريعية كبيرة في منظومة السكك الحديدية في مصر حيث وافق البرلمان المصري منذ عدة أيام على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث نص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تشغيل وصيانة الشبكات على المستوى القومي، وتطويرها وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية وهو ما سيمثل نقلة كبيرة تساهم في تطوير منظومة السكك الحديدية بما يعود بالايجاب على مستوى الخدمة المقدمة.

وأضاف الوزير أنه بالنسبة لمشروعات السكك الحديدية فهناك مشروعات كهربة الاشارات التي تبلغ تكلفتها ١٢.٤ مليار جنيه.

وفيما يتعلق بأعمال تجديدات وصيانة السكة الحديدية مستهدف التجديد الشامل لـ ١٢٠٠ كم سكة بتكلفة ٦ مليارات جنيه.

كما يتم تطوير أسطول الوحدات المتحركة حيث تم التعاقد على (شراء ١٠٠ جرار جديد وتأهيل ٨١ جرارا وقطع الغيار والدعم الفني بتكلفة ٥٧٥ مليون دولار, وتوقيع بروتوكول لتمويل شراء ١٠٠ جرار بتكلفة ٢٩٠ مليون يورو، وتوريد عدد ٦ قطارات متكاملة بتكلفة ١٢٦ مليون يورو وجاري الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتوريد ١٣٠٠ عربة حديثة للركاب و٣٠٠ عربة للبضائع، لافتا الى أنه ستتم إعادة تأهيل خط سفاجا /قنا/الخارجة بطول ٧٣٢ كم.

كما شارك عرفات في فعاليات المعرض الخاص بالشركات العالمية العاملة في مجال السكك الحديدية والذي اقيم الى جانب المؤتمر، حيث شاركت ٢٥٠ شركة عالمية بالمعرض من اسبانيا وكوريا والصين وانجلترا واليابان وفرنسا لتعرض احدث المنتجات في هذا المجال حيث تفقد الوزير أجنحة المعرض المختلفة وشاهد ما تعرضه الشركات من تكنولوجيا حديثة في هذا المجال والتقى عدد من رؤساء الشركات الذين ابدوا رغبتهم في التعاون في مجال النقل في مصر.

يذكر أنه شارك في المؤتمر الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير البنية التحتية رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والتحتية في دولة الامارات العربية المتحدة وخوليو غوميز – بومار وزير البنية التحتية والنقل والاسكان باسبانيا وآلان لوشينكوف نائب وزير النقل الروسي وخليفة بن سعيد العبري الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى وفود شركات عالمية وخبراء متخصصون في مجال السكك الحديدية من عدد كبير من الدول.

ويُعتبر مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية أكبر فعاليّة مختصّة بالسكك الحديدية، والنقل، والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا حيث يجمع المؤتمر المسؤولين وصنّاع القرار الحكوميّين لتشكيل النظرة الشاملة المتعلّقة بهذا المرفق الحيوى وتحديد مستقبلها لمواجهة التحديّات الحاضرة والتطوير في المستقبل ويناقش المؤتمر اتجاهات القطاع وتلبية الاهتمام المتزايد في هذا المجال ويشمل برنامج المؤتمر استعراض نظم معلومات الركاب ونظم إصدار تذاكر النقل لتلبية احتياجات المسافرين العصريين.

كما تتضمن فعاليات المؤتمر سلسلة من الجلسات التفاعلية لمناقشة التحولات التكنولوجية وأبرز المستجدات حول عقود مشاريع السكك الحديدية المخطط منحها في العام 2018 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما يتضمن المؤتمر مناقشة الرقمنة والابتكار في السكك الحديدية عالية السرعة ودور المحطات في ازدهار المدن واعادة النظر في الشبكات لتحقيق النقل بواسطة السكك الحديدية عالية السرعة HRS ووسائل النقل المستقبلية والنقل الجماعي والتغلب على التحديات لتحقيق التميز التشغيلي.

كما يناقش المؤتمر خطط السكك الحديدية في دولة الامارات العربية المتحدة و الشركة السعودية للخطوط الحديدية لتطوير شبكة القطارات في سياق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وآخر مستجدات شركات ادارة السكك في دول مجلس التعاون الخليجي حول شبكة الربط الإقليمي ومستجدات مشروع السكة الحديد الكويتية ومستجدات المشروع الخاص بتطوير السكك الحديدية في سريلانكا والكفاءة والابتكار في سكك الحديد الخاصة بالشحن ومشروع شركة رينف الإسبانية للنقل عالى السرعة احد النماذج الرئيسية لتطوير السكك الحديدية الدولية.