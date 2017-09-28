عرفات: النقل البحرى صناعة متكاملة وليس وسيلة فقط

الوزير: النقل البحرى يعد صناعة حقيقية تعتمد على الهندسة الميكانيكية والكهربائية وغيرهاالسيد فؤاد . معتز محمودقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن النقل البحرى يمثل صناعة متكاملة، ولا يجب النظر إليه نظرة تنحصر فى وسيلة النقل.واضاف خلال كلمته الاحتفالية باليوم البحرى العالمى بالاسكندرية أن هناك

الوزير: النقل البحرى يعد صناعة حقيقية تعتمد على الهندسة الميكانيكية والكهربائية وغيرها

السيد فؤاد . معتز محمود

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن النقل البحرى يمثل صناعة متكاملة، ولا يجب النظر إليه نظرة تنحصر فى وسيلة النقل.

واضاف خلال كلمته الاحتفالية باليوم البحرى العالمى بالاسكندرية أن هناك عددا من الدول قائم على النقل البحرى والموانئ كسنغافورة وماليزيا فى بداية مرحلة نموها وكذلك امارة دبى.

واشار الى أن وزارة النقل وضعت خطة بسيطة للنهوض بالقطاع تقوم على التدريب ثم التدريب لسد الفجوة الكبيرة ،خاصة التطوير فى مجال الصناعة البحرية.

واكد أن النقل البحرى يعد صناعة حقيقية تعتمد على الهندسة الميكانيكية والكهربائية وغيرها.