عرفات: السكك الحديدية تنفذ مشروعات بـ55 مليار جنيه

محمود محسنأجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الخميس، جولة تفقدية مفاجئة لمحطة الجيزة للسكك الحديدية، لمتابعة عمليات التشغيل وتأمين المحطات والقطارات.وشملت الجولة التفقدية للوزير، متابعة نظافة الأرصفة والقطارات وشبابيك التذاكر، والتقى مع عدد من الركاب للاستماع إليهم حول الخدمة المقدمة إلي

محمود محسن

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الخميس، جولة تفقدية مفاجئة لمحطة الجيزة للسكك الحديدية، لمتابعة عمليات التشغيل وتأمين المحطات والقطارات.

وشملت الجولة التفقدية للوزير، متابعة نظافة الأرصفة والقطارات وشبابيك التذاكر، والتقى مع عدد من الركاب للاستماع إليهم حول الخدمة المقدمة إليهم، الذين أكدوا على وجود تحسن كبير وملموس في انتظام قيام القطارات خلال الفترة الماضية، لكن حدثت بعض التأخيرات اليوم.

وأوضح عرفات أن ذلك يرجع للظروف الجوية التي تتعرض لها البلد، ويتم إتخاذ إجراءات وتعليمات معينة خاصة بالسلامة، لحين انتهاء تحديث تطوير منظومة الإشارات.

وعن مستوى الخدمة المقدمة، قال الوزير في حواره مع الركاب، إن هناك ديونًا متراكمة على هيئة السكك الحديدية تقدر بأكثر من 40 مليار جنيه، وتتكبد الهيئة خسائر سنوية نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات فقط في نوفمبر 2016 تقدر بـ 360 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن تحرير سعر الصرف منذ عدة شهور أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار قطع الغيار ومستلزمات صيانة القطارات.



ولفت عرفات إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية تنفذ خطة وعدد كبير من المشروعات يقدر إجمالي استثماراتها بـ 55 مليار جنيه، وتشمل توريد 200 جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرارًا، وتأهيل الورش وتطوير وتحديث نظم الإشارات والمحطات والمزلقانات وتحديث 1200 كم سكة حديد.

ويضاف إلى ما سبق العمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعاقد على 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، و300 عربة سكة جديدة للبضائع، والعمل على إنشاء عدد من الخطوط الجديدة لإحداث نقلة نوعية في هذا المرفق الحيوي الهام بحيث يتم تقديم خدمة يرضى عنها المواطن المصري.

يذكر أن خطوط السكك الحديدية تشهد إقبالًا شديدًا وكثافة مضاعفة في حجم الركاب خلال هذه الفترة، بمناسبة موسم الأعياد وإجازة نصف العام.