عرفات : الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية إضافة مهمة

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن ميناء الإسكندرية يعد من الموانئ القديمة ويعانى من ضيق المساحات المتاحة داخله.

وأضاف – فى تصريحات اليوم الخميس، على هامش جولة الوزير بميناء الدخيلة لتفقد الوصلة الحرة التى تربطه بالطريق الدولى – أن هناك ضرورة لاستغلال كل سنتيمتر داخل الميناء لأن له ثمن “على حد وصفه”.

وأوضح أنه مع انتهاء تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بالميناء سيعمل على إتاحة مساحات إضافية يمكن استغلالها.

وكشف عن أن أعمال تنفيذ الجرج متعدد الطوابق تسير بشكل جيد ومعدلات التنفيذ تسابق الجدول الزمنى، وتم الانتهاء من الأعمدة وجار أعمال صب الأسقف.