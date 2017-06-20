عرفات: الإعلان عن الفاتورة الشاملة لرسوم الموانئ.. اليوم

40 مليار جنيه التكلفة المبدئية لسكك حديد العاصمة الإداريةكتب – أحمد عاشور وأمانى العزازى:قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة ستعلن اليوم بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية، وهيئة قناة السويس، عن آلية جديدة لسداد رسوم عبور الموانئ المصرية، تصدر فى شكل «الفاتورة الشاملة».

40 مليار جنيه التكلفة المبدئية لسكك حديد العاصمة الإدارية





كتب – أحمد عاشور وأمانى العزازى:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة ستعلن اليوم بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية، وهيئة قناة السويس، عن آلية جديدة لسداد رسوم عبور الموانئ المصرية، تصدر فى شكل «الفاتورة الشاملة».

وكانت وزارة النقل أصدرت العام الماضى القرارين 488 و800 اللذين رفعا قيمة الرسوم التى تسددها الخطوط الملاحية للموانئ المصرية، فضلا عن إعادة تسعير مقابل إصدار التراخيص للشركات الراغبة فى العمل بأنشطة النقل البحرى، ما نتج عنه تخارج عددا من تلك الخطوط واتجاهها إلى موانئ أخرى على البحر المتوسط.

وذكر عرفات فى تصريحات لـ «المال» أن الفاتورة ستكون موحدة، وستطبق فى جميع الموانئ المصرية، وتشمل أسعار الشحن والتفريغ ورسوم هيئة السلامة البحرية.

جاء ذلك على هامش التوقيع على قرض بقيمة 290 مليون يورو لصالح هيئة السكك الحديدية، من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وكشف مصدر مطلع لـ «المال»، أن غرف الملاحة المصرية سوف تدعو أعضاء جمعياتها العمومية، لمناقشة مسودة الفاتورة الاسترشادية التى أرسلتها الوزارة، للتعرف على رأى الغرف ومطالبها .

وأكد خبراء ملاحة استطلعت «المال» أراءهم أن الفاتوره الموحده الشاملة، لابد وأن يسبقها العديد من الأليات، مثل ميكنة المعاملات بين الجهات المرتبطة بخدمات النقل البحرى، وتفعيل الدفع الإلكترونى، وتوحيد فئات الرسوم والخدمات بكل الموانى المصرية، وإنشاء حساب بنكى خاص للوحدة الاقتصاديه بهيئة قناة السويس.

وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية بالقناة، قد قال فى وقت سابق أنه سيعمل على توحيد الجهات التى تحصل الرسوم من الخطوط الملاحية بالموانئ لجذب تلك الخطوط إلى مصر مرة أخرى.

من ناحية أخرى، كشف وزير النقل أن التكلفة المبدئية لربط العاصمة الإدارية بالسكك الحديدية 40 مليار حنيه، موضحا أنه تم اسناد مهمة إعداد دراسات الجدوى للمشروع وآليات تنفيذه لجامعة القاهرة، كما يجرى التفاوض مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار للمشاركة فى تدبير التمويل.