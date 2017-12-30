عرفات: إنشاء خط مترو بين المنصورة الجديدة ودمياط

مدحت إسماعيلقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن هناك دراسات ينفذها الجانب الفرنسي لإنشاء خط للمترو بين مدينة المنصورة الجديدة ودمياط، وذلك وفقاً للاتفاقية الموقعة بين مصر وفرنسا، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى في الفترة الماضية.جاءت تصريحات وزير النقل، على هامش وضع حجر الأساس لـ 3 كباري في

مدحت إسماعيل

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن هناك دراسات ينفذها الجانب الفرنسي لإنشاء خط للمترو بين مدينة المنصورة الجديدة ودمياط، وذلك وفقاً للاتفاقية الموقعة بين مصر وفرنسا، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى في الفترة الماضية.

جاءت تصريحات وزير النقل، على هامش وضع حجر الأساس لـ 3 كباري في محافظة الدقهلية، اليوم السبت.

ووقع هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، نهاية أكتوبر، مع نائب وزير المالية والاقتصاد الفرنسي، اتفاقية لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق بمدينة المنصورة، من خلال منحة من الجانب الفرنسي.

والاتفاقية تتضمن إجراء الدراسات لإنشاء خط مترو بالمنصورة بتمويل فرنسي، وإنشاء منظومة نقل متكاملة ستؤدى بشكل كبير إلى تخفيف الزحام، في الوقت الذي سيبدأ تشغيل الأتوبيس النهري كوسيلة للمواصلات.