عرفات: أى تراجع فى أسعار تذاكر المترو سيواجه باستقالتي

أحمد صبرى قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن أى تراجع فى أسعار تذاكر المترو سيواجه باستقالته، مؤكدا أنه ينفذ تعليمات الدولة المتمثلة فى الرئيس ورئيس الوزراء ولا يتخذ القرار من تلقاء نفسه.وكانت وزارة النقل مساء الخميس قد قررت رفع اسعار تذاكر مترو الأنفاق لتكون 3جنيهات لأقل من 3محطات و5جنيه

أحمد صبرى

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن أى تراجع فى أسعار تذاكر المترو سيواجه باستقالته، مؤكدا أنه ينفذ تعليمات الدولة المتمثلة فى الرئيس ورئيس الوزراء ولا يتخذ القرار من تلقاء نفسه.

وكانت وزارة النقل مساء الخميس قد قررت رفع اسعار تذاكر مترو الأنفاق لتكون 3جنيهات لأقل من 3محطات و5جنيهات لأقل من 16 محطة و7جنيهات لأكثر من 16محطة.

وأضاف عرفات فى لقاء له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدي البلد إن تطبيق الزيادة تاخر 4 شهور عن الموعد المحدد المقرر فى اول 2018 وتأخر حتى ينتهي العام الدراسي مؤكدا ان الرحيل من الوزارة لايقلقه .

