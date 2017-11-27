عرض وحيد حصيلة المنافسة على 3 مجمعات صناعية

❏ مصدر: ارتفاع تكلفة الترفيق أهم أسباب الإحجامعمر سالمتلقت هيئة التنمية الصناعية عرضاً وحيداً، من إجمالى 6 شركات مطور صناعى أجنبية ومحلية، سحبت كراسات شروط المنافسة على 3 مجمعات صناعية.كانت هيئة التنمية الصناعية قد طرحت 3 مجمعات صناعية فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم على شركات المطور الصن

❏ مصدر: ارتفاع تكلفة الترفيق أهم أسباب الإحجام

عمر سالم

تلقت هيئة التنمية الصناعية عرضاً وحيداً، من إجمالى 6 شركات مطور صناعى أجنبية ومحلية، سحبت كراسات شروط المنافسة على 3 مجمعات صناعية.

كانت هيئة التنمية الصناعية قد طرحت 3 مجمعات صناعية فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم على شركات المطور الصناعى خلال أغسطس الماضى، وقامت 6 شركات بسحب كراسة الشروط، وتم تلقى العروض حتى نهاية الأسبوع الماضى.

كشفت مصادر مسئولة فى الهيئة أن الشركة الوحيدة التى تقدمت بعرض هى مجموعة «بولاريس الدولية للمناطق الصناعية»، وتقدمت للمنافسة على المجمع الصناعى الذى تم طرحه بمحافظة بنى سويف فقط، موضحة أنه تم غلق باب تلقى العروض أمام الشركات.

وأضافت فى تصريحات لـ«المال» أنه لم يتقدم أحد للمنافسة على المجمعين الأخيرين بمحافظتى المنيا والفيوم، لافتة إلى أنه من المرتقب أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بترفيق الأراضى بنفسها بدلاً من شركات المطور الصناعى التى لم يتقدم منها أحد.

وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة،بداية العام الحالى عن سعى الوزارة إلى طرح 8 مجمعات صناعية فى محافظات الصعيد على المطورين الصناعيين، وتم طرح 4 منها فى المرحلة الأولى فى محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسيوط، فيما تم تأجيل طرح مجمع أسوان إلى أجل غير مسمى.

وتضم المجمعات الثلاثة نحو 600 وحدة صناعية، موزعة بواقع 200 فى كل محافظة، وسيتم تخصيصها لصالح مستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المقرر أن تقوم كل محافظة بتحديد نوعية الأنشطة الصناعية التى سيتم تخصيص وحدات لها، على أن تكون الأولوية للصناعات الغذائية.

وأضافت المصادر أن الهدف من الاستعانة بشركات المطور الصناعى، هو الاستفادة من خبراتها فى تطوير الأراضى، لافتة إلى أنه حال تقديمها عروضا مالية مرتفعة سيتم رفضها، وستتولى الهيئة ترفيق وتجهيز الأراضى، وإقامة المصانع بنفسها، بما يضمن توفير وحدات صناعية بأسعار مخفضة للمستثمرين.

بينما كشف مسئول بإحدى شركات المطور الصناعى، أن سبب الإحجام عن التقدم هو ارتفاع تكلفة التطوير والترفيق، مع إنخفاض العائد، لاسيما فى ظل رغبة الهيئة فى التقدم بأسعار معقولة، موضحا أن عددا كبيرا من الشركات يستهدف المنافسة على 8 ملايين متر مربع مطروحه حالياً بنظام المطور الصناعى، بمدينتى العاشر من رمضان والسادات، ولذلك لم تتقدم بعروض للمجمعات الثلاثة.

كانت هيئة التنمية الصناعية، قد قامت بطرح 4 مجمعات صناعية بمحافظات «سوهاج وقنا والأقصر وأسيوط«، وتقدمت 5 شركات بعروض، تم رفضها لارتفاع أسعار ترفيق المتر.