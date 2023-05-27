عرض منتجات صندوق الموازنة الزراعية بمعرض زهور الربيع

شارك الدكتور ممدوح السباعي رئيس الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية وفريق العمل بالهيئة بعرض منتجات صندوق الموازنة الزراعية بمعرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي .

وافتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء احمد راشد محافظ الجيزة اليوم السبت، معرض زهور الربيع الـ 90 بالمتحف الزراعي في الدقي بالجيزة،

وكذلك افتتاح معرض السلع الغذائية المقام على هامش معرض زهور الربيع وذلك بحضور بعض السفراء وقيادات الوزارة ومحافظة الجيزة ونقيب الزراعيين .

وقال الدكتور ممدوح السباعي مدير صندوق الموازنة الزراعية إن لهذه المعارض أهمية عظمى فى التعريف بمنتجات الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية حيث يتم طرح منتجاتها بأسعار مخفضة من المخصبات الحيوية والمغذيات النباتية والمركبات الحيوية .

كما أشار إلى أن معرض زهور الربيع من أهم المعارض في مصر على المستويين المحلي والدولي وينتظره الجميع لمشاهدة أحدث ما توصل إلى البحث العلمي في مجال إنتاج الزهور والمسطحات الخضراء ونباتات الزينة والفاكهة والنباتات الطبية العطرية والمنتجات الزراعية .

وأكد الدكتور ممدوح السباعي أن الفترة الأخيرة لصندوق الموازنة الزراعيةشهدت تطورا كبيرا في إنتاج المنتجات المتنوعة والتي تخدم جميع أنواع الزراعات.