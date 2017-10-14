عرض مفتاح الشهرة على مسرح روابط للفنون 19 أكتوبر

سلوى عثمانتستعد فرقة "اللعبة المسرحية" لتقديم عرضهم المسرحي الجديد "مفتاح الشهرة" على مسرح "روابط للفنون" بوسط البلد أيام 19 و 20 أكتوبر الجاري، الساعة الثامنة مساء.تقوم الممثلة الشابة دعاء حمزة بتقديم نفسها كمؤلفة ومخرجة أيضا لهذا العرض، كما يشاركها البطولة الفنان عماد إسماعيل، وهى ديودراما تعت

سلوى عثمان

تستعد فرقة “اللعبة المسرحية” لتقديم عرضهم المسرحي الجديد “مفتاح الشهرة” على مسرح “روابط للفنون” بوسط البلد أيام 19 و 20 أكتوبر الجاري، الساعة الثامنة مساء.

تقوم الممثلة الشابة دعاء حمزة بتقديم نفسها كمؤلفة ومخرجة أيضا لهذا العرض، كما يشاركها البطولة الفنان عماد إسماعيل، وهى ديودراما تعتمد على التفاعل مع الديكورو الجمهور والنص لمدة 50 دقيقة من خلال شخصيتين رئيستين فقط، ويركز العرض على ما يحيط بمجتمع الطبقة المهمشة من خلال اللعبة، واستخدام تفاصيل الديكور والملابس ضمن النسيج الدرامي لخلق شكل من أشكال الحكي المسرحي.

“مفتاح الشهرة” تصميم ديكور وملابس نشوي معتوق، تنفيذ ملابس وديكور ليلي عمرو حسني، أداء صوتي محمد جمعة، إضاءة صابر السيد، موسيقي حازم شاهين، توزيع موسيقي ومكساج رفيق عدلي، مخرج منفذ نورا فوزي، وتأليف وإخراج دعاء حمزة.