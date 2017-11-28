عرض مسرحية ولاد البلد بمعسكرات الأمن المركزي في أسوان

سلوى عثمان أعلن "البيت الفنى للمسرح" عن سفر عرضين من العروض التى تم إنتاجها خلال العام وهما: "قواعد العشق الأربعين" و"ولاد البلد لوجه قبلي، لتقديم الأول بمحافظة الأقصر، والثاني بمحافظة أسوان ومعسكرات الأمن المركزى بالمحافظة.قال الفنان أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى ل

سلوى عثمان

أعلن “البيت الفنى للمسرح” عن سفر عرضين من العروض التى تم إنتاجها خلال العام وهما: “قواعد العشق الأربعين” و”ولاد البلد لوجه قبلي، لتقديم الأول بمحافظة الأقصر، والثاني بمحافظة أسوان ومعسكرات الأمن المركزى بالمحافظة.

قال الفنان أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن مسرحية “قواعد العشق 40” بدأت أولى ليالى عرضها أمس الإثنين بالأقصر بنجاح جماهيرى كبير، على مسرح قصر ثقافة الأقصر، فى أول تجوال للعرض بالمحافظات المصرية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالأقصر، وذلك عقب تحقيق العرض لإيرادات تجاوزت 2 مليون جنيه خلال 125 ليلة عرض، تضمنت مشاركة العرض ضمن فعاليات مهرجان البحرين الدولي للموسيقى.

“قواعد العشق 40” من إنتاج فرقة المسرح الحديث، عن رواية لاليف شافاق إضافة إلى عدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، أميرة أبو زيد، المنشد سمير عزمي بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، إخراج عادل حسان.

وقال إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح إن مسرحية “ولاد البلد” من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح تبدأ أولى لياليها اليوم الثلاثاء، بمحافظة أسوان بعدة أماكن منها مسرح قصر ثقافة أسوان وكوم أمبو ومعسكرات الأمن المركزى بالمحافظة، حيث يستمر العرض حتى ١٠ ديسمبر المقبل، لينتقل بعدها إلى محافظة الأقصر فى عدة مناطق منها قصر ثقافة الأقصر ومعابد البر الغربى وأرمنت وغيرها ويستمر حتى ٢٥ من ديسمبر، فى أولى جولات العرض خارج القاهرة.

أوضح محمد الشرقاوى مخرج العرض أن تجوال العرض يأتى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة و الهيئة العامة لقصور الثقافة ومؤسسة “اسمعونا ” وقطاع العلاقات العامة والاعلام بوزارة الداخلية و ذلك بعد تحقيق العرض نجاحا جماهيريا و نقديا كبيرا، حيث رفع لافتة «كامل العدد» خلال فترة عرضه على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون الشهر الجارى.

جدير بالذكر أن خطة تجوال العرض تأتى ضمن خطة البيت الفني للمسرح لتجوال العروض خارج نطاق محافظة القاهرة، و التي وصفها إسماعيل مختار بأنها تفاعل حي مع الفن وأنه حق للجمهور بالمحافظات المتعطش لمشاهدة المسرح.

“ولاد البلد” تأليف مصطفي سليم، بطولة مجموعة من شباب الفنانين، شادى أسعد، وائل مصطفى، عبدالعزيز التوني، آية جمال، شروق، ضحى محمد، رنا، إبراهيم طلبة، محمد صالح، عادل يوسف، أمير عز، أحمد مجدي، أمير الصم، محمود فتحي، ياسر رفاعي، تأليف موسيقى وألحان حازم الكفراوى، أزياء أميرة صابر، استعراضات فاروق جعفر، مادة فيلمية دنيا أمين وبيشوى شوقي، إخراج محمد الشرقاوى.