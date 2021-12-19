عرض «كاليجولا» يحصد الجائزة الكبرى بختام المهرجان التجريبي (صور)

ذهبت الجائزة الكبرى وقيمتها 500 ألف جنيه إلي العرض الأوكراني « كاليجولا » ، كما حصل على خمس جوائز كل واحدة بقيمة ١٠٠ ألف جنيه عروض آخري

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال حفل ختام الدورة 28 والذى أقيم اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، جوائز المسابقة الرسمية للمهرجان والتي تشكلت لجنة تحكيمها من الدكتور أبو الحسن سلام رئيسا وعضوية كلا من الدكتور جواد الأسدي (من العراق) ، والدكتور زينون كروشيلنيتسكي من أمريكا ، والدكتور نمر سلمون من سوريا / أسبانيا ، ومايسترو هشام جبر من مصر ، والدكتور مايا ديفيد من صربيا ، ومصمم الرقص أوليفيه دوبوا من فرنسا

د. أبو الحسن سلام : أوصت لجنة تحكيم المهرجان بتوصيتين فقط

وجاءت توصيات لجنة التحكيم التي قدمها الدكتور أبو الحسن سلام حيث قال ، كتب علينا التجريب نحن المسرحيين الذين هجرنا شنطة أرسطو إحسانا لحياتنا المشتركة وأملا فى مستقبل متجدد دوما ، ومن هذا المنطلق شاهدنا عروض هذه الدورة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، وخرجنا بتوصيتين الأولى أن تشكل لجنتين للمساعدة لجنة للتحكيم. إحداهما لعروض الدراما الراقصة وأخرى لتحكيمها ، ولجنة لمشاهدة العروض الدراما التجريبية وأخرى لتحكيمها ، كما نوصي بتشجيع العروض المسرحية الراغبة في بالمشاركة والتي تعمل علي التيمة التراثية مع معالجتها تجريبيا .





















الجائزة الكبرى بالمهرجان وقيمتها ٥٠٠ ألف جنيه ذهب لعرض كاليجولا

وذهبت الجائزة الكبرى وقيمتها 500 ألف جنيه إلي العرض الأوكراني « كاليجولا » ، كما حصل على خمس جوائز كل واحدة بقيمة ١٠٠ ألف جنيه ، كلا من أحسن راقص عن عرض « صفقات مع الرب » من ألمانيا ، وحصل أفضل سينوغرافيا مهند كريم عن عرض « الملهاة الأخيرة » من الإمارات ، كما حصل على أفضل مخرج كوفشون أولكسندر عن عرض كاليجولا من أوكرانيا ، وحصلت علي أفضل ممثلة حلا عمران عن عرض « أي ميديا » من الكويت ، كما حصل على أفضل ممثل ستيرليك ماكسيم عن عرض كاليجولا من أوكرانيا .

وحصل على شهادة تقدير كلا من العرض المسرحي (هدوء تام ) من البحرين ، وكذلك الفنان أحمد أبو عرادة عن عرض الملهاة الأخيرة من الإمارات .

الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي انطلقت يوم 14 ديسمبر وتختتم اليوم 19 ديسمبر 2021 ، والمهرجان يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور ايناس عبد الدايم .

و تتشكل لجنته العليا من كل من : الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.