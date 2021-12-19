ثقافة وفنون

عرض «كاليجولا» يحصد الجائزة الكبرى بختام المهرجان التجريبي (صور)

ذهبت الجائزة الكبرى وقيمتها 500 ألف جنيه إلي العرض الأوكراني « كاليجولا » ، كما حصل على خمس جوائز كل واحدة بقيمة ١٠٠ ألف جنيه عروض آخري
سلوى عثمان 11:07 م, الأحد, 19 ديسمبر 21 11:07 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

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أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال حفل ختام الدورة 28 والذى أقيم اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، جوائز المسابقة الرسمية للمهرجان والتي تشكلت لجنة تحكيمها من الدكتور أبو الحسن سلام رئيسا وعضوية كلا من الدكتور جواد الأسدي (من العراق)  ، والدكتور زينون كروشيلنيتسكي من أمريكا ، والدكتور نمر سلمون من سوريا / أسبانيا ، ومايسترو هشام جبر من مصر ، والدكتور مايا ديفيد من صربيا ، ومصمم الرقص أوليفيه دوبوا من فرنسا

د. أبو الحسن سلام : أوصت لجنة تحكيم المهرجان بتوصيتين فقط

وجاءت توصيات لجنة التحكيم التي قدمها الدكتور أبو الحسن سلام حيث قال ، كتب علينا التجريب نحن المسرحيين الذين هجرنا شنطة أرسطو إحسانا لحياتنا المشتركة وأملا فى مستقبل متجدد دوما ، ومن هذا المنطلق شاهدنا عروض هذه الدورة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، وخرجنا بتوصيتين الأولى أن تشكل لجنتين للمساعدة لجنة للتحكيم. إحداهما لعروض الدراما الراقصة وأخرى لتحكيمها ، ولجنة لمشاهدة العروض الدراما التجريبية وأخرى لتحكيمها ، كما نوصي بتشجيع العروض المسرحية الراغبة في بالمشاركة والتي تعمل علي التيمة التراثية مع معالجتها تجريبيا . 

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الجائزة الكبرى بالمهرجان وقيمتها ٥٠٠ ألف جنيه ذهب لعرض كاليجولا

وذهبت الجائزة الكبرى وقيمتها 500 ألف جنيه إلي العرض الأوكراني « كاليجولا » ، كما حصل على خمس جوائز كل واحدة بقيمة ١٠٠ ألف جنيه ، كلا من أحسن راقص عن عرض « صفقات مع الرب » من ألمانيا ، وحصل أفضل سينوغرافيا مهند كريم عن عرض « الملهاة الأخيرة » من الإمارات ، كما حصل على أفضل مخرج كوفشون أولكسندر عن عرض كاليجولا من أوكرانيا ، وحصلت علي أفضل ممثلة حلا عمران عن عرض « أي ميديا » من الكويت ، كما حصل على أفضل ممثل ستيرليك ماكسيم عن عرض كاليجولا من أوكرانيا . 

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وحصل على شهادة تقدير كلا من العرض المسرحي (هدوء تام ) من البحرين ، وكذلك الفنان أحمد أبو عرادة عن عرض الملهاة الأخيرة من الإمارات . 

الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي انطلقت يوم  14 ديسمبر وتختتم اليوم 19 ديسمبر 2021 ، والمهرجان يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور ايناس عبد الدايم .

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و تتشكل لجنته العليا من كل من :  الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.

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بقلم سلوى عثمان

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