عرض كأنك تراه بقصر ثقافة الأقصر الخميس



سلوى عثمان

قال شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفنى للمسرح أن العرض المسرحى ” كأنك تراه” من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، يسافر غدا الثلاثاء الموافق 13 فبراير إلى محافظة الأقصر، أستعداد لعرضه أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 15،16،17 فبراير الجارى على قصر ثقافة الأقصر، وذلك فى أطار خطة تجوال عروض البيت الفنى للمسرح بالمحافظات خاصة محافظات الوجه القبلي.



يذكر أن هذه هي المرة الثانية لـ ” كأنك تراه” بمحافظات الصعيد حيث تم عرضه خلال شهر أكتوبر الماضى بمحافظة المنيا عقب تحقيقه لنجاح جماهيري و نقدي كبير أثناء عرضه بالقاهرة على مسرح الطليعة بالعتبة خلال شهر رمضان الكريم العام الماضي، وهو عرض غنائي درامي يناقش قضايا المجتمع بالإضافة الى العديد من المشاكل المعاصرة من خلال السيرة العطرة لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام .



“كأنك تراه” تأليف نسمة سمير ، موسيقى وألحان محمد عزت ، ديكور وملابس مى نبيل ، أشعار محمد بهجت ،بطولة محمد يونس، ماهر محمود ،علاء النقيب، سامح فكري، مصطفى سامي، أمنية حسن، سلمى هشام، والطفلة إنجي إيهاب و مجموعة من المنشدين ، إخراج ماهر محمود.