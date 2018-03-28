عرض فيلم 7 قرون في الجامعة الأمريكية بحضور بلاك تيما.. غدا

أحمد حمدي يعرض غدا الخميس الموافق 29 مارس عرض خاص للفيلم الوثائقي سبع قرون قبل الميلاد "سيفينث سينشري بيفور بيرث" فى قاعة باسيلي بمقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. "سبع قرون قبل الميلاد" هو فيلم وثائقي روائي يجسد…

أحمد حمدي



يعرض غدا الخميس الموافق 29 مارس عرض خاص للفيلم الوثائقي سبع قرون قبل الميلاد “سيفينث سينشري بيفور بيرث” فى قاعة باسيلي بمقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

“سبع قرون قبل الميلاد” هو فيلم وثائقي روائي يجسد قصة لاعب التنس المصري أنور الكموني الذي تغلب على مرض فشل النخاع العظمي وعاد مرة أخرى بعد صراع 7 سنوات، موسيقى تصويرية شريف الوسيمي ، مونتاج راندا سالم، وإنتاج: مصطفى نور، وشريف الوسيمي، ومن تأليف وإخراج مصطفى نور.

فتحت شعار “بعد العتمة هيطلع القمر” تجسدت اسطورة الكيميرا في بطل الفيلم الذي سيبدأ عرضه الساعة 6 مساء ومن بعده ستقام ندوة حول شخصية الكموني ومعرفة تفاصيل أكثر عن المرض وكيف تغلب عليه بحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين والرياضيين منهم: الكابتن احمد حسن والكابتن حسن شحاتة، والمطربين: فرقة بلاك تيما ورولا زكي ، والاعلاميين : مها بهنسي ومحمد الدسوقي رشدي و محمد نشأت ودينا رامز وطارق علام ونشوى الحوفي ورنا عرفة ودكتور ياسر أيوب ونرمين البمبي وزياد علي وهشام الصواف ودعاء فاروق وأحمد الدرمللي والمخرج هاني لاشين والمنتجة ايمان سمير فاضل والموسيقار منير الوسيمي والفنانة بسمة ياسر ودكتور عبد الله سعد.